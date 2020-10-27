婦人煎煮中藥時間不足險喪命 這兩味藥材要小心

高雄市一名六旬婦女有高血壓病史，因腰痛自行到中藥行購買川烏與草烏兩味藥材服用，因煎煮時間不足導致藥材毒性殘留，服藥後心跳加速至150下，全身癱軟住2天加護病房才脫險。義大醫院急診醫師楊博任表示，婦人因烏頭鹼中毒引發心室性心律不整，嚴重可能致死，不可不慎。

一名60幾歲婦人長期有腰痛困擾，上月在家使用中藥爐熬製中藥材，喝完後頭暈、口麻、冒冷汗、心跳加速，全身癱軟就醫，3小時後從小診所轉診至義大醫院急診室，到院時已經無法站立，被醫師診斷出中毒跡象。

義大醫院急診外科主任楊博任指出，婦人就醫時心跳每分鐘高達150下，心室性心律不整，家屬返家取回的藥單顯示，婦人去中藥行購買川烏與草烏，婦人坦承在友人建議下煎煮服用，不知藥材含有烏頭鹼，需要煎煮一段時間才能服用，婦人住院5天後康復返家。

中醫部長蔡金川表示，川烏、草烏與附子都具備補陽趨寒效果，川烏與草烏毒性較大，一般人少用，會以附子取代，須有經驗的藥師或醫師指示下使用才安全，使用曼陀羅花也需要注意中毒疑慮。此外，這兩味生藥需要長時間煎煮才能降低毒性，煎煮2小時比較保險，否則會出現噁心、嘔吐、口麻、肢體冰冷甚至心臟麻痺等副作用，若服用GMP認證藥廠出產的科學中藥，成分較有保障。