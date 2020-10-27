「民間版」安心遊500元補貼民眾瘋搶 官網上線就當機

交通部觀光局推出的安心旅遊補助即將在本月底結束，為此，中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，預計號召全台500家旅宿業者提供500元優惠，希望可以繼續維持國旅熱度。不過今天安心遊2.0才剛上路，官網立刻就當機。對此，聯盟表示，主要是民眾太過踴躍，導致網路被塞爆，目前正在修復中，請民眾耐心等候。

根據業者規畫，截至今天為止，共有近400家業者參加，其中又以東部最多，宜蘭53家、花蓮37家、台東24家；此外，屏東也有27家、台中29家南投28家、台北21家等。離島的金門、澎湖、馬祖也各有業者加入。

此外，目前也有10家連鎖飯店加入，包括福容大飯店、力麗觀光飯店等，部分業者還在推出加碼活動，如泰安觀止可折500到1250元。

有別於交通部觀光局推出的安心旅遊補助，民眾只要上官網登錄即可，包括查詢適用補助的旅館、訂房、上網登記入住日期，即可享有優惠，外國人也可使用，不需上傳身分證。

詳細情形可上活動官網查詢，網址為http://www.save500.tw。