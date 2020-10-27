搶攻秋冬旅遊商機 高雄市觀光局鎖定3大主軸

搶攻秋冬旅遊商機，高雄市觀光局長周玲妏今在市政會議後表示，高雄今年秋冬旅遊三大主軸，將包含爭取團客和高端旅遊客層及力推寶來及六龜溫泉旅遊。

周玲妏說，高雄市今年秋冬旅遊有三大主軸，第一是要針對團客部分，包括企業界的員工旅遊等，已開始跟全台旅行社展開密切合作，市長也指示跨局處合作，在所有高雄受歡迎景點，有門票上的優惠，還有高雄會展的量體是全台數一數二的，高雄旅館、飯店的房數也都足夠，所以高雄在爭取大型企業員工旅遊的條件非常好，也是第一個要加強的目標。

周玲妏說，其次，高雄氣候宜人，溫泉質感也非常好，今年秋冬旅遊，也會加強行銷高雄寶來溫泉跟六龜溫泉旅遊。六龜跟寶來溫泉在旅遊洗溫泉的人口裡，已有一定口碑，但要再跟旅行社合作，或推其他誘因，再把全台灣喜歡泡溫泉的人口，尤其是中北部冬天比較濕冷，把他們吸引到高雄來洗溫泉，現在要整體規畫旅遊套裝。

她說，第三是高端旅遊的部份，高雄在未來其次會有幾家五星級、六星級觀光飯店跟國人問世，。台灣很多高爾夫球人口，以往過年期間或假期會選擇出國旅遊、打球，高雄有很多很好的高爾夫球場，今年底也跟高爾夫球協會和旅行業談，成為爭取高端旅遊的主攻對象。

周玲妏說，高端旅遊的客人產值會遠高於一般旅遊民眾，高雄有很多值得高端旅遊推薦的好飯店，會跟旅遊、飯店、餐飲等業者配合，好好的設計遊程跟宣傳。