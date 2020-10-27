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少輔會人力掛蛋、看3C也算偏差　民團籲暫緩輔導辦法

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
多個兒少服務團體今早召開聯合記者會。記者趙宥寧／攝影
多個兒少服務團體今早召開聯合記者會。記者趙宥寧／攝影

新版少年事件法今年6月上路，12歲以下學童若觸法，改由學校輔導單位或社政單位協助，司法體系不再介入。行政院今年6月公告「兒童及少年偏差行為輔導及預防辦法」（輔導辦法）草案，串聯少輔會、教育、社政等資源進行預防與輔導。

但社福團體憂心，有縣市少輔會無人力，偏鄉學生校園輔導人力不足，輔導辦法中的偏差行為甚至逾越母法授權，30個社福團體連署要求政院暫緩實施，12歲以下觸法兒童，應回歸「兒童及少年福利與權益保障法」等兒少支持系統納入考量配套修法，而非全部「準用」。

多個兒少服務團體今早召開聯合記者會，台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長劉志洋指出，少事法修法後，改以輔導先行，並制定輔導辦法，要讓教育、社政單位有所依循，政院立意良善，但從草案內容來看，卻只看到串連現有體制，看不見機制資源盤整、評估在哪？

劉志洋表示，每回關心第一線人力不足、執行成效有限、極大城鄉差距等問題，但政府單位的回應始終都是紙上談兵；台灣兒童權益聯盟理事長林月琴表示，現在家防中心針對兒虐、兒少保議題負擔已經很沉重，若社政體系要接手曝險兒童，到底怎麼做到？學校社工量能不夠，還能持續做下去嗎？

林月琴說，針對曝險兒童，目前仍以教育單位為主，但現在實驗教育多，有學籍也不見得有學校，誰去掌握這些孩子？以社會安全網來看，社政應是主導，但學生送回學校後，既有家庭功能能否滿足？教育單位下的學生輔導諮商中心，過去也曾出現教師干預輔導專業、漏接個案，呼籲行政單位針對12歲以下兒童，不要用「準用」來強渡關山。

台北市基督教勵友中心社工督導黃億華說，法條希望由學校擔任輔導角色，但實際情形卻常是曝險少年不在學校，學校輔導也有極限，當少年離開學校進入社區，由少年社福單位承接，但台灣資源分布不均，大家都很辛苦。

少事法新制上路後，各縣市少輔會預計在2023年轉型為直屬縣市首長的一級單位。立委賴品妤表示，除了六都，其他縣市少輔會編制是0至3人，連江縣、澎湖縣甚至掛0，行政單位說會把人補齊，做法至今無下文。

社福團體質疑，輔導辦法中羅列的偏差行為，竟包含「超過合理時間使用3C」，賴品妤說，現在是網路時代，大家用3C產品不可時日而與，「是不是一堆人都要被抓走了？」；人本教育基金會執行長馮喬蘭也質疑，標示這麼多不該放在兒童的行為，這難道沒有貼標籤、歧視嗎？且該辦法違法擴權，也沒有落日條款，恐讓政府「違法」成常態。

社福團體表示，「兒少權法」跟「少事法」制度不同，若將「兒少權法」規定的行為類型與「少事法」一併談，恐將讓兒童被標籤化，建議將「兒少權法」內容制定子法，在「保障兒少權益」制度下強化現有制度。

台灣全國兒少安置機構聯盟秘書長周幼梅憂心，學生最常在周休、寒暑假發生狀況，但學校值勤專輔人員少，孩子出事時由誰通報？學生國中畢業後由誰誰承接？若孩子中輟，因吸菸遭列管，若無家暴議題，地方社政單位是否就不開案而漏接？目前看不見明確方向。

賴品妤 社工 3C

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