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桃竹苗停灌補償倒數三天 2.3萬人申請完畢
農田水利署表示，今年第二期作桃竹苗停灌區域，已公告水稻及非水稻作物各項停灌補償標準，申請期限即將於10月30日下午5時截止，提醒停灌區域內尚未申請的實際耕作者，盡快去當地工作站申請，以免權益受損。
農水署說明，自今年10月17日起，桃園、石門、新竹、苗栗、台中管理處受理申請補償作業，分別透過官網專區、臉書、跑馬燈及宣傳車廣播等方式向停灌區域農民宣導，並請當地小組長、班長協助向農民宣傳相關事宜。
截至10月26日止，停灌區域內已有2萬3230位農民完成申請作業，申請面積達1萬2027公頃。農水署將於10月27日至29日再以宣傳車廣播方式，全日於停灌區域內各小組提醒，請農民掌握時間，務必於10月30日前提出申請，維護自身權益。
停灌區域內農民於公告期限內，攜帶身份證或戶口名簿、印章或簽名、實際耕作證明文件、農會或金融機構存摺影本，並填寫切結書等相關資料，即可至各管理處工作站申辦停灌補償。
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