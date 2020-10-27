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台大醫研發人工智慧揪早期胰臟癌 存活率提升逾十倍

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院胃腸肝膽科主治醫師廖偉智團隊成功開發世界首創「胰臟癌人工智慧偵測模型」，最小一公分的胰臟腫瘤都偵測得到。記者邱宜君／攝影
台大醫院胃腸肝膽科主治醫師廖偉智團隊成功開發世界首創「胰臟癌人工智慧偵測模型」，最小一公分的胰臟腫瘤都偵測得到。記者邱宜君／攝影

胰臟癌有「癌王」的別名，因無早期症狀，確診時多半已經不能積極治療，五年存活率僅7.7%，去年共2497人死於胰臟癌。若能在腫瘤小於兩公分時動手術切除，五年存活率可提升到80%，但這麼小的腫瘤，電腦斷層影像卻有四成機率是看不到或會被遺漏的。

台大醫院胃腸肝膽科主治醫師廖偉智團隊成功開發世界首創「胰臟癌人工智慧偵測模型」，最小一公分的胰臟腫瘤都偵測得到，敏感度超過九成，已在台大醫院進行的前瞻性臨床研究及測試，未來若應用於診斷或健檢，加速判讀、減少疏漏，胰臟癌的早期篩檢或將成為可能。

廖偉智表示，要發現小腫瘤，決戰關鍵就是在影像還若有似無的階段，把它找出來。因為胰臟癌則病人常常沒有症狀，即便有黃疸症狀，影像上也只看得到膽管塞住，但不知道什麼原因，只能觀察，但等到有更多症狀出現、或是腫瘤看得到時，往往都已經擴散，無法治療了。

然而，胰臟腫瘤還小的時候，非常難找。廖偉智表示，胰臟癌的影響通常不是圓圓的一顆實質，而是呈現一小塊暈染，即使是經驗老道的專科醫師，肉眼也不一定能看出來。另外，一個醫師每天可能要研判的電腦斷層影像超過五千格，每一格影像都有超過二十個結構或器官要看，等於每天要看超過十萬個影像細節，看不到、看不完，或是延遲的現象，這是難以避免的，很需要人工智慧的輔助。

廖偉智團隊經過兩年時間，以接近3000筆台大醫院的影像資料，包括健康人和病人的影像讓人工智慧進行深度學習，並且以美國的影像資料進行驗證，結果發現，台大放射科醫師已經非常厲害，可以看到93%腫瘤，但是人工智慧系統更仔細，可以看到98%腫瘤。

廖偉智說，這份研究今年七月登上相關領域頂尖期刊《刺胳針數位醫療》，並獲選為美國腸胃科年會的年度傑出論文。研究團隊後來再以超過700筆全國性的胰臟癌健保影像資料進行驗證，正確率、敏感度、特異度都得到超過九成的優異成果。

這套系統將協助台灣未來在胰臟癌的診斷和偵測上，能夠跨越醫師經驗及地域性醫療資源的落差。廖偉智表示，有些醫師當看到模糊的影子，無法百分百確定，但胰臟癌開刀是大手術，要有相當把握才開，人工智慧系統可作為第二意見，幫助醫師更有信心，加速病人獲得適當的醫療處置。另外，目前判斷精確度會因醫師經驗、醫療資源的落差而有不同，這個系統未來若能發展為一個軟體，安裝在全台灣各個醫院的系統，將可有效彌補落差。

現在肺癌已經可以透過低劑量電腦斷層，達到早期診斷、治癒的目的。胰臟癌是否也有機會？廖偉智說，這還需要更多努力和研究、評估成本效益。但確實有可能，因為健檢的影像資料更龐大，人工智慧可以分擔醫師沈重的影像判讀工作，也有機會找到更多以往會遺漏的病人。

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