因有死亡案例公費疫苗注射民眾少一半 基層：鬆一口氣

流感疫苗傳出死亡案例，雖然尚未證實兩者間有直接關聯，但這幾天注射疫苗的民眾明顯減少，還有民眾會主動詢問「是不是賽諾菲？」不過也有衛政相關人員因此而「鬆了一大口氣」，原本擔心疫苗不夠會引發「動亂」，目前注射人數明顯趨緩，讓大家都安心不少。

台南市衛生局統計，衛福部從17日宣布，流感公費疫苗原本開放50歲以上可以免費注射，因疫苗不夠，改為65歲以上優先注射後，17日全市65歲以上注射的數量是7198劑，18日是周日多數診所沒有注射，只有674劑，而19日則增為1萬860劑，但在傳出疫苗出問題後，注射的數量確實有減少，26日的統計只有5186劑。

衛生局表示，注射的針劑數量減少，除了受到疫苗出問題的影響，還有就是中央10月發放的公費疫苗，目前已接近使用的尾聲，有的衛生所原本是每天都有打，改為一周打一、兩天，數量自然也會比較少，但是確實有不少民眾會打電話來問「你們的疫苗是不是賽諾菲的」，顯然關注疫苗品質問題，「但想打的人還是會來問什麼時候還有疫苗」，預計下一批、也是今年最後一批疫苗會在11月5日分送各注射處。

診所醫師張金石表示，疫苗傳出有問題確實影響民眾注射的意願，像之前自費的疫苗每天約可以打30到40劑，現在減少到10劑左右，大約減少三分之二，而公費疫苗的注射人數也大約減少一半，不少民眾都會問「你們是哪一家的疫苗」

中西區紀冠廷診所也表示，自費的疫苗之前都打到不夠，想打的人會先登記，但這幾天傳出疫苗問題後，登記的人減少許多，公費疫苗注射部分也減少了許多，約減少一半。

但相關人員也透露，因為今年50歲到64歲注射公費疫苗的民眾大增，之前衛福部擔心65歲以上及重症患者流感死亡率高的族群反而沒針可打，臨時喊停50-64歲部分，引發民怨，還有國小到高中部分的公費注射率也明顯有提高，擔心愈到注射尾聲愈可能出現沒疫苗可打的狀況，如今雖然尚未證實疫苗出問題，但民眾明顯注射率降低，剛好可以紓緩一下搶打潮。