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安心旅遊補助將結束 旅宿業推民間版500元安心遊自救

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
中台灣觀光產業聯盟協會串連全台與離島旅宿業者自立自助，推出民間版「500元安心遊2.0進擊券」住宿折抵專案。記者林海／攝影
中台灣觀光產業聯盟協會串連全台與離島旅宿業者自立自助，推出民間版「500元安心遊2.0進擊券」住宿折抵專案。記者林海／攝影

政府安心旅遊補助即將結束，中台灣觀光產業聯盟協會串連全台與離島旅宿業者自立自助，推出民間版「500元安心遊2.0進擊券」住宿折抵專案，希望維持國旅熱度，並呼籲政府再投入40億元補助，藉此帶動560億元國宿旅宿產值。

中台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰表示，今年以來觀光產業、旅宿業經歷了一場三溫暖，上半年在疫情衝擊之下，住宿率由平均的五成大降到三成以下，損失高達160億元，政府推出安心旅遊補助，每房補助1000元後，7至9月創造高峰。

但黃正聰表示，政府安心旅遊補助10月底結束，這高峰即將消失，很多業者反映，接下來住宿率又將大降，而政府表達短時間沒有預算可投入，為了讓產業持續活絡，因此串連觀光業者推出「安心遊2.0」，目前已經有400家業者加入。

黃正聰指出，民間版的「安心遊2.0」，由業者自行推出每房優惠500元的方案，希望在政府找到預算之前，讓旅客有些誘因出遊，但希望政府能重視，如果不能每房補助1000元，能再出500元的話，也有機會創造560億元觀光產值，對旅宿業幫助很大。

而中華民國旅館商業同業公會全聯會會長張榮南則說，政府安心旅遊補助後，觀光業者稍微度過了疫情的衝擊，但補助將結束，疫苗沒出來之前，政府沒有關心到觀光產業，到年底可能有逾1000家旅行業會倒閉，因此需要政府的關懷。

張榮南說，秋季與冬季本就是台灣旅遊業的淡季，以往都會有旅遊補助，但今年預算已經往前挪，接下來如果沒有政府的支援，那旅宿業到農曆年前會很慘，「沒補助真的做不下去，會造成失業潮。」

安心旅遊 疫情

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