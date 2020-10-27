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為假牙打地基 齒槽脊保存術有助減少骨吸收

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
齒槽脊保存術可減少骨吸收、影響治療與外觀。記者周宗禎／攝影
齒槽脊保存術可減少骨吸收、影響治療與外觀。記者周宗禎／攝影

奇美醫學中心今天發表牙科「齒槽脊保存術」，牙醫部牙周病科主治醫師蔡鎮州提醒民眾，若能拔牙當下進行，可為後續假牙療程打好地基，減少事後假牙製作與臉部外型美觀。

醫師蔡鎮州指出，55歲陳先生因牙周病造成牙齒嚴重鬆動，也因之前植牙製作不良有植體周圍炎，蔡鎮州診斷後認為無法治療，需要移除患有嚴重牙周病的牙齒以及植體周圍炎的植牙。病人卻不希望配戴活動假牙但也不想修磨健康的鄰牙，因此後續還是決定以植牙進行假牙重建。

然而因疾患處骨頭缺損嚴重，若不進行骨頭重建將會對後續植牙產生不良影響，決定拔牙進行齒槽脊保存術，以減少後續補骨手術的複雜度，整體療程完成後，陳先生表示已無牙齦腫脹與咀嚼無力的狀況，享用美食更加方便。

蔡鎮州表示，拔完牙通常牙骨牙肉會快速萎縮，影響外觀，齒槽脊保存術號稱「牙齒水土保持」，可減少後續治療複雜度，降低拔牙後骨缺損，與外觀不良改變的機率。醫師提醒，拔牙後若不顧好齒槽，當心後續戴假牙、植牙都有不良影響。

研究顯示，健康牙齒拔除後因缺少牙周韌帶支撐，六個月後會有水平骨吸收約29%至63%，垂直骨吸收約11%至22%。拔牙後齒槽脊會不可避免吸收。而當牙齒或植牙若已齒槽骨嚴重破壞如牙周病、植體周圍炎或是困難拔牙需要磨除大量骨頭，都可能使齒槽脊吸收後與原有齒槽脊外型落差更劇烈，可能影響假牙美觀與功能。

蔡鎮州指出，若用修磨鄰牙製作牙橋，可能使得缺牙處假牙長度較長，造成美觀不理想；若是選擇植牙方式，不理想的骨頭高度與寬度也會造成後續植牙容易失敗甚至無法植牙。傳統可進行齒槽脊增進術，利用骨粉、骨塊、再生膜等材料重建缺損的齒槽脊，然而隨著骨頭缺損範圍越大，此術式的困難度、術後疼痛與動輒半年以上的骨粉癒合期也隨之增加，造成醫病雙方的困擾。

他說，「齒槽脊保存術」是在拔牙當下即進行齒槽脊保存的動作，包含拔牙時盡量減少周圍軟硬組織的創傷，清除發炎的肉芽組織，並視病人不同需求與條件透過各式手術、骨粉、再生膜或自體軟組織來減少齒槽脊體積變化，可為後續假牙療程建置友善環境，若採取傳統先拔牙再採取大範圍的齒槽脊增進術，可大幅減少術後腫脹、手術複雜度並節省癒合時間。

蔡鎮州建議拔牙前停看聽，除先詳細告知醫師是否有其他系統性疾病與用藥，評估身體狀況是否可以拔牙，也要看自己對後續假牙製作方式想法與對美觀品質需求，諮詢醫師是否需要齒槽脊保存術以降低後續治療複雜度，即便暫無製作假牙打算，也可考慮齒槽脊保存術，先打地基可為未來治療方式多些選項。

齒槽脊保存術可減少骨吸收、影響治療與外觀。記者周宗禎／攝影
齒槽脊保存術可減少骨吸收、影響治療與外觀。記者周宗禎／攝影

牙齒 醫師 牙周病

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