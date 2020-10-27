快訊

5種人不宜打！台灣首例接種後病危…流感疫苗怎麼回事？

贏了官司又如何？被仇恨捆綁 輸掉孩子身心健康的離異父母

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時序入秋紅甘正肥美 生魚片、魚湯都美味

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
紅甘魚肉質Q彈，魚刺少，非常適合做成生魚片。圖／新北市漁管處提供
紅甘魚肉質Q彈，魚刺少，非常適合做成生魚片。圖／新北市漁管處提供

東北季風起，海水溫度開始下降，為了抵禦寒冬，北部和東北部海域的各式魚類開始拚命覓食，紅甘魚肉質豐厚脂肪漸多，身型也趨於圓滾結實，無論是做成生魚片、味增魚頭湯、清蒸亦或乾煎都超好吃。

杜氏鰤（俗名紅甘）是美味的高級食用魚種，最大體長可達180公分，習性兇猛，喜愛追逐獵物，主要以魚類、頭足類及甲殼類等為食，時常游入開闊性水域近岸沿礁邊巡游，追食沙丁、烏尾冬等群游性魚類。北部和東北部海域的漁民常以延繩釣、一支釣或磯釣方式漁獲紅甘。

釣客周林興表示，紅甘味道最鮮美的季節在秋天，肉質Q彈，魚刺少，非常適合做成生魚片，再將魚頭、魚骨、魚皮和魚尾煮味噌湯或米粉湯，利用簡單料理方式，就能品嘗到美味十足的紅甘魚，秋天正是品嘗紅甘的季節，千萬不要錯過。

時序入秋，剝皮魚和紅甘、竹筴魚及鎖管隨著海流聚集於深澳漁港周邊海域，正是體驗海釣的最佳時機，當地海釣船主們憑著長年討海所累積的經驗，充分掌握海潮及流向，帶領釣客前往漁汛最豐富的海域，讓參與深澳海釣的民眾多能滿載而歸。

另外，別錯過海上美麗的夕陽，看落日餘輝染紅了一望無垠的海平面，伴著月色揚竿而起，體驗自己釣起大魚的成就感，也能從海上欣賞九份山光及漁村燈火。

漁業處長張麗珍表示，新北市東北角海域漁產資源豐富且多元，有許多新鮮美味的當季魚都在這裡，民眾可趁著天氣慢慢轉涼時，帶著親朋好友來東北角遊玩，同時也能到當地海鮮餐廳品嘗當季的美味海鮮。

民眾可搭乘娛樂漁船體驗釣紅甘。圖／新北市漁管處提供
民眾可搭乘娛樂漁船體驗釣紅甘。圖／新北市漁管處提供

海鮮

延伸閱讀

75歲釣客宜蘭石城漁港落海 被救起時無生命跡象

影／釣客掉落堤防下消波塊 消防和海巡合力搜尋救到人

高雄百歲人瑞王德永喜歡照相 愛吃生魚片晚餐喝罐啤酒

把港珠澳大橋當「釣魚台」11名釣客被捕

相關新聞

「民間版」安心遊500元補貼民眾瘋搶 官網上線就當機

交通部觀光局推出的安心旅遊補助即將在本月底結束，為此，中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，預計號召全台500...

車禍後無嚴重外傷想出院 男子3小時後因氣胸昏迷

新北市27歲陳姓男子日前發生車禍，送臺北醫院救治，醫師初判並無影響生命的傷勢，陳男血壓、心跳也正常，本想直接回家，不過在...

普悠瑪12/23投入南迴線營運 高雄到台東只要兩小時

為配合枋寮－知本間電氣化通車，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行六列車次普悠瑪及四列次推拉式自強號，12月...

業者自救推「民間版」安心旅遊 每房折抵500元

為了幫助觀光產業紓困，交通部觀光局從七月開始推出安心旅遊補助，不過補助即將在本月底結束，不少旅宿業者擔憂，一但補助結束，...

40歲工程師體力差、夫妻生活無情趣 原來是更年期惹禍

新竹縣一名年僅40歲的王姓工程師日前被太太「拎」進診間，太太對著醫師「控訴」說，先生體力每況愈下，飯後常常躺在沙發上打瞌...

墾丁國家公園釣魚大變革 一般海域全面開放加發證配套

全長78公里的墾丁國家公園海岸，是釣客心目中的岸釣樂園，墾管處為兼顧生態保育和休閒娛樂，4年前開放10處釣點，但與釣友的...

流感疫苗不良反應台南有3例 注射後發生這些症狀

流感疫苗傳出問題，韓國多人在注射後死亡，但目前仍未證實兩者間有直接關聯，台南市衛生局表示，目前全台共有52件注射後不良反...

搶攻秋冬旅遊商機 高雄市觀光局鎖定3大主軸

搶攻秋冬旅遊商機，高雄市觀光局長周玲妏今在市政會議後表示，高雄今年秋冬旅遊三大主軸，將包含爭取團客和高端旅遊客層及力推寶...

桃竹苗停灌補償倒數三天 2.3萬人申請完畢

農田水利署表示，今年第二期作桃竹苗停灌區域，已公告水稻及非水稻作物各項停灌補償標準，申請期限即將於10月30日下午5時截...

少輔會人力掛蛋、看3C也算偏差　民團籲暫緩輔導辦法

新版少年事件法今年6月上路，12歲以下學童若觸法，改由學校輔導單位或社政單位協助，司法體系不再介入。行政院今年6月公告「...

台大醫研發人工智慧揪早期胰臟癌 存活率提升逾十倍

胰臟癌有「癌王」的別名，因無早期症狀，確診時多半已經不能積極治療，五年存活率僅7.7%，去年共2497人死於胰臟癌。若能...

因有死亡案例公費疫苗注射民眾少一半 基層：鬆一口氣

流感疫苗傳出死亡案例，雖然尚未證實兩者間有直接關聯，但這幾天注射疫苗的民眾明顯減少，還有民眾會主動詢問「是不是賽諾菲？」...

熱門新聞

打疫苗致命危？ 陳時中：請廠商回報全球不良反應資料

51歲男打疫苗病危 家屬付不起高價藥費企業來捐助

台灣首例接種後病危 …流感疫苗到底出了什麼事、這5種人不宜打？

好天氣剩一天 吳德榮：冷空氣明南下、周五最冷

打流感疫苗命危 台中衛生局：剛清醒仍嗜睡未脫險境

紙吸管總是插不進去？ 網曝「使用小撇步」一次就成功

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。