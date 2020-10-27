時序入秋紅甘正肥美 生魚片、魚湯都美味

東北季風起，海水溫度開始下降，為了抵禦寒冬，北部和東北部海域的各式魚類開始拚命覓食，紅甘魚肉質豐厚脂肪漸多，身型也趨於圓滾結實，無論是做成生魚片、味增魚頭湯、清蒸亦或乾煎都超好吃。

杜氏鰤（俗名紅甘）是美味的高級食用魚種，最大體長可達180公分，習性兇猛，喜愛追逐獵物，主要以魚類、頭足類及甲殼類等為食，時常游入開闊性水域近岸沿礁邊巡游，追食沙丁、烏尾冬等群游性魚類。北部和東北部海域的漁民常以延繩釣、一支釣或磯釣方式漁獲紅甘。

釣客周林興表示，紅甘味道最鮮美的季節在秋天，肉質Q彈，魚刺少，非常適合做成生魚片，再將魚頭、魚骨、魚皮和魚尾煮味噌湯或米粉湯，利用簡單料理方式，就能品嘗到美味十足的紅甘魚，秋天正是品嘗紅甘的季節，千萬不要錯過。

時序入秋，剝皮魚和紅甘、竹筴魚及鎖管隨著海流聚集於深澳漁港周邊海域，正是體驗海釣的最佳時機，當地海釣船主們憑著長年討海所累積的經驗，充分掌握海潮及流向，帶領釣客前往漁汛最豐富的海域，讓參與深澳海釣的民眾多能滿載而歸。

另外，別錯過海上美麗的夕陽，看落日餘輝染紅了一望無垠的海平面，伴著月色揚竿而起，體驗自己釣起大魚的成就感，也能從海上欣賞九份山光及漁村燈火。