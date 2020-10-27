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業者自救推「民間版」安心旅遊 每房折抵500元

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，推出「安心遊2.0進擊住宿券」，邀請全台500家旅宿業者參與，預計促成十萬旅客入住。記者邱瓊玉／攝影
中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，推出「安心遊2.0進擊住宿券」，邀請全台500家旅宿業者參與，預計促成十萬旅客入住。記者邱瓊玉／攝影

為了幫助觀光產業紓困，交通部觀光局從七月開始推出安心旅遊補助，不過補助即將在本月底結束，不少旅宿業者擔憂，一但補助結束，恐又會跌回疫情補助前的慘況。為此，中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，預計號召全台500家旅宿業者提供500元優惠，來維持國旅熱度。

中台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰表示，今年旅宿業者好像在洗三溫暖，過去上半年住宿率大約都在五成左右，但今年受到疫情影響，平均住宿率僅剩三成左右，旅宿業者至少損失160億元；所幸交通部七月推出安心旅遊補助，讓住宿率創高峰。

不過如今補助即將在本月底結束，黃正聰表示，很多業者都擔心會比之前還要更慘。聯盟因此發起這項計畫，希望透過聯合促銷的方式，吸引民眾出遊消費。

黃正聰也提到，根據觀光局統計「安心旅遊達近七倍乘數效益」，若政府及業者各出500元，帶動的乘數效益可達政府出資的14倍，因此呼籲中央可以再投40億元推安心旅遊補助2.0，每人補助500元，剩餘的500元由業者自行吸收，就可補回160億元旅宿營收，還可創造560億元的民間消費。

中華民國旅館公會全國聯合會理事長張榮南表示，談到疫情就整個觀光產業心都在滴血，如果政府沒有關心到我們觀光產業，可能到年底會有一千多家旅行業會倒閉，全台4700多家旅館業、1100家觀光旅館的數字也很難保持到明年，因此希望蘇院長可以聽到他們的聲音，不然到過年前會很慘，希望政府也可以加加減減補助一下，讓觀光產業過個好年。

桃園喜來登執行長李弘信表示，觀光旅館住宿率從七成降為三成，房價從四千元降為兩千元，若再加上該專案可以再優惠500元，民眾只要花不到兩千元就可以入住觀光旅館，相當划算，喜來登也會規畫周邊遊程，希望大家趁機來體驗。

根據業者規畫，民眾只要上網註冊，入住時出示證明就可以折抵，未來也會發行實體住宿券，預計發行十萬張，使用期限到明年底止；目前全台已有400家業者參與，其中包括國內十個連鎖飯店集團。

中台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰。記者邱瓊玉／攝影
中台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰。記者邱瓊玉／攝影
中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，預計號召全台500家旅宿業者提供500元優惠，來維持國旅熱度。記者邱瓊玉／攝影
中台灣觀光產業聯盟協會發起「安心遊2.0計畫」，預計號召全台500家旅宿業者提供500元優惠，來維持國旅熱度。記者邱瓊玉／攝影

安心旅遊 疫情

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