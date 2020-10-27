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34歲胖男停紅燈秒睡 延求醫致腎功能受損

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院血液透析室主任林崇智指出，高血糖、高血壓若長期未妥善控制，會對腎臟造成極大傷害。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院血液透析室主任林崇智指出，高血糖、高血壓若長期未妥善控制，會對腎臟造成極大傷害。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名34歲男性3年前檢查出患有糖尿病、高血壓，卻未定期追蹤，直到近日發現下肢水腫、倦怠、食慾下降等症狀，甚至下班後開車停紅燈也能「秒睡」，赴醫檢查才發現是慢性腎衰竭合併代謝症候群及睡眠呼吸中止症，雖配合醫囑積極治療，但腎功能已受損，如今只能懊悔忽視身體警訊。

亞洲大學附屬醫院血液透析室主任林崇智指出，患者身材矮胖，平時沒有運動習慣，每天開車上班，卻常常在等紅燈時睡著，有時在家裡只要不講話，也會在沙發上秒睡，他起初以為是工作忙碌，加上開車太累造成，直到伴隨下肢水腫，才驚覺事不單純，立刻赴醫檢查。

經詢問病史發現，患者3年前就發現罹患糖尿病和高血壓，同時體重過重，無適當控制，且以為年紀輕應無大礙，沒有定期回診追蹤拿藥，直到腎臟失去功能，造成嚴重水腫、食慾不振、全身倦怠等症狀，確診為慢性腎衰竭，必須立即進入透析治療，才能繼續正常生活。

但因患者合併嚴重睡眠呼吸中止症，有呼吸道阻塞的症狀，若經由傳統透過全身麻醉置放管路恐有風險，在手術麻醉過後無法脫離呼吸器，因此給予在腹部局部麻醉，病患於清醒狀態下置放管路，並配合其生活型態，採腹膜透析治療，讓他維持工作不致中斷。開始透析後，患者水腫、尿毒症改善，再轉診至耳鼻喉科，安排接受手術及正壓呼吸器治療睡眠呼吸中止症後，才大幅改善睡眠品質。

林崇智說，根據統計，一般罹患糖尿病及高血壓的病程，在疾病發生造成腎臟的病變，通常約5至8年才會進入末期腎臟病而需要透析，而這名男子為宅男，工作單純，無不良習慣亦無抽菸，但除了未規則控制血糖血壓問題外，同時因合併肥胖、睡眠呼吸中止症，加速腎功能惡化，才會年紀輕輕造成腎功能受損。

他提醒，高血糖、高血壓若長期未妥善控制，會對腎臟造成極大傷害，加速進入透析治療階段，此外，阻塞型睡眠呼吸中止症與許多疾病互為因果關係，如心血管疾病、肥胖等代謝性疾病，除了致使腎臟病惡化、影響患者健康，更可能威脅公共安全。另外，腎臟疾病並非老年人的專利，若年輕的家人有上述高血糖、高血壓、肥胖、宅在家等狀況，應時常關心他們的健康，才能早期發現、早期治療。

睡眠 患者 高血壓

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