民團評排碳大戶 綠能規畫不足

台灣再生能源推動聯盟今天與立法委員陳椒華、洪申翰一起召開「用電大戶綠能使用比一比」記者會，表示能源局即將於十一月公布的用電大戶條款，在第二版的草案中刻意把「公告名冊」拿掉用電大戶的名單不公開，不僅讓發電業者不知道到底誰才是買家，更讓整個政策難以受到社會大眾檢驗。

台灣再生能源推動聯盟調查台灣前十五大的排碳大戶，透過這十五家企業公開可取得的2019年企業社會責任報告書，並輔以信件來往、電話詢問這十五家企業五項綠能指標分別是「再生能源自發自用的電量」、「購買再生能源及再生能源憑證的數量」、「參與電力躉售的電量」、「明確綠電使用估比的目標」、「現階段綠電使用估比」，發現儘管已經是全台前十五大的排碳大戶，對於再生能源相關的規畫仍非常不足。