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墾丁國家公園釣魚大變革 一般海域全面開放加發證配套

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處4年前開放10處釣點，但與釣友的期待有落差，不時可見釣友越區釣魚；墾管處檢討海域一般管制區垂釣要點，將面開放一般管制區垂釣，並研擬新增釣魚證及酌量收取規費配套措施。記者潘欣中／攝影
墾管處4年前開放10處釣點，但與釣友的期待有落差，不時可見釣友越區釣魚；墾管處檢討海域一般管制區垂釣要點，將面開放一般管制區垂釣，並研擬新增釣魚證及酌量收取規費配套措施。記者潘欣中／攝影

全長78公里的墾丁國家公園海岸，是釣客心目中的岸釣樂園，墾管處為兼顧生態保育和休閒娛樂，4年前開放10處釣點，但與釣友的期待有落差，越區釣魚取締爭議不斷；墾管處檢討海域一般管制區垂釣要點，將排除有生態保護需要與有安全疑慮的範圍，全面開放一般管制區垂釣，並研擬新增釣魚證及酌量收取規費配套措施，今天下午召開說明會。

依國家公園法第14條規定，一般管制區或遊憩區內垂釣，需經國家公園管理處許可；墾管處2016年在海域一般管制區開放包括後灣、紅柴、白砂、下潭仔、青蛙石、船帆石沙灘、港口溪口、佳樂水等10處釣點，範圍為方圓50公尺內，釣具、魚種和大小均有限制，3至5月休魚禁釣。

釣友認為限縮釣點作法不切實際，民代周春米、莊瑞雄、廖婉汝與墾管處協調後，墾管處全面檢視海域一般管制區，排除生態保護區、海域特別景觀區與海域遊憩衝突及有安全疑慮的範圍後，重新修訂海域一般管制區垂釣要點，將擴大垂釣帶狀海岸線長約8.9公里 (占園區海岸約1.9％)。

墾管處長許亞儒說，將現有10處釣點長1公里的點狀方式擴至11處的帶狀海岸，長度為原來的9倍外，並研擬新增釣魚證及酌量收取規費，期能掌握釣友人數，且逐步銜接監測垂釣魚種與環境的要求，未來希望透過有效管理及釣友回饋機制，建立釣友協助監測該區海域垂釣環境變化的責任，並提供未來管理動態修正的參考資訊。

他說，全面開放一般管制區釣魚是趨勢，也會參考海洋委員在台中港推動垂釣認同卡作法，進一步研究推出「釣魚證」，提供維護管理數據上的參考，並採付費制；目前進入10釣點以外區域釣魚採勸離，屢勸不聽則依國家公園法開罰。

墾管處 國家公園 莊瑞雄

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