普悠瑪12/23投入南迴線營運 高雄到台東只要兩小時

為配合枋寮－知本間電氣化通車，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行六列車次普悠瑪及四列次推拉式自強號，12月23日起進行改點。台鐵運務處副處長古時彥說，完成以後對民眾最有感，就是高雄到台東可以2小時內抵達，高雄到花蓮可以4小時抵達，南迴線民眾可以減少轉乘次數，可提升平日運能7%、假日13%。

古時彥說，將有十班自強號投入南迴線電氣化通車營運，希望旅客改受更便利和舒適安全的運輸服務。該次時刻調整還增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於臺東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。

古時彥表示，改點後將以電化列車取代部分柴油列車運行，友善改善月台空氣品質。南迴線柴油列車班次原32列次，高雄鐵路地下化路段柴油列車班次原25列次，皆降為14列次，其餘列次將以電化列車運行，將使高雄至台東間行車時間最多約可縮短27分鐘、高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短39分鐘。古時彥說，不僅改善乘車環境，還可大幅縮短行車時間。

古時彥說，因應南迴線電氣化通車，將提升枋寮站為二等站，並增加停靠普悠瑪號五列次、推拉式自強號兩列次（假日四列次)，使南迴線整體運能更佳，枋寮站可望成為屏東地區觀光轉運中心，營造成觀光發展轉運的車站。

另配合藍皮列車性能提升及車輛改造需要，古時彥說，該次時刻調整起停駛枋寮－台東間3671次及3672次普快車，未來車輛改造完成後將規畫作為藍皮解憂號觀光列車開行使用。目前把普快車進行進場改造，車門、廁所，要去考古，呈現過去原貌；車身跟車廂設備優化，希望成為旅客懷舊觀光列車，讓旅客假日有更多休閒選擇。