南迴鐵路電氣化 台鐵普悠瑪、推拉式自強號投入南迴線

台鐵局南迴線年底前配合枋寮至知本間電氣化通車，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，開行6列車次普悠瑪及4列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。

台鐵局指出，南迴電氣化通車，12月23日時刻調整也將以電化列車取代部分柴油列車運行，南迴線柴油列車班次原32列次，高雄鐵路地下化路段柴油列車班次原25列次，皆降為14列次，其餘列次將以電化列車運行，將使高雄至台東間行車時間最多約可縮短27分鐘、高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短39分鐘，不僅改善乘車環境，還可大幅縮短行車時間。

另配合藍皮列車性能提升及車輛改造需要，自本次時刻調整起停駛枋寮－台東間3671次及3672次普快車，未來車輛改造完成後將規劃作為藍皮解憂號觀光列車開行使用。相關列車車次、時刻，即日起可參閱台鐵網站（網址：http://www.railway.gov.tw ）及各車站公告。