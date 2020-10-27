快訊

星宇不畏疫情續開3航點！張國煒逆勢操作3原因

戶政系統不僅4個月5度當機 基層爆：平常系統也常延遲

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
全國戶政系統昨天大當機，今天早上已恢復正常。記者黃瑞典／攝影
全國戶政系統昨天大當機，今天早上已恢復正常。記者黃瑞典／攝影

全國戶政系統昨天大當機，今天早上8點戶政所一上班已恢復正常，戶政人員透露，系統6月29日更新以來，不僅發生5次大當機，系統平常也常延遲，影響作業時間，並非第1線戶政人員作業動作慢，卻因系統問題常遭誤解與抱怨，希望中央能重視此問題徹底解決。

新竹東區戶政事務所今早8點上班，已有不少民眾一早就來申辦戶政業務，系統作業已恢復正常。

戶政所指出，昨天下午2點半以後戶政系統大當機，網路連線斷斷續續，戶政人員只能趁短暫的正常連線時趕辦，但3點半以後當機更嚴重，有的民眾只好離開或留下來等，至5點下班拉下鐵門，等候的人仍有10多人，還有一對辦理結婚登記的新人，無奈離開，只好擇日再辦。

今天雖恢復正常，戶政人員指出，6月29日戶政系統更新以來不僅發5次大當機，平常系統連線也常延遲，有時資料輸入後，等了2、30秒仍無反應，作業時間變慢，以前尖峰時段抽號碼牌等候民眾約20人，現在有時達到40多人。

戶政人員指出，並非戶政人員的作業慢，往往因系統延遲，導致申辦時間拉長，常得面對民眾抱怨，此問題已跟中央反映多次，不知問題出在頻寬或其他因素，希望中央能正視及解決。

全國戶政系統昨天大當機，今天早上已恢復正常。記者黃瑞典／攝影
全國戶政系統昨天大當機，今天早上已恢復正常。記者黃瑞典／攝影

新竹 結婚 東區

延伸閱讀

戶政系統再當機 戶政司：查找原因中

戶政系統再傳當機 內政部：了解原因中

退休師違建2層竟裝鐵門阻拆 拆除大隊搭鷹架爬4樓「攻頂」

影／開友人新車過彎失控 撞壞文心森林公園鐵門賠慘

相關新聞

好天氣剩一天 吳德榮：冷空氣明南下、周五最冷

根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第18號颱風「莫拉菲」在南海，偏西往越南前進，對台無影響。中央大學大氣科學系兼任副...

戶政系統不僅4個月5度當機 基層爆：平常系統也常延遲

全國戶政系統昨天大當機，今天早上8點戶政所一上班已恢復正常，戶政人員透露，系統6月29日更新以來，不僅發生5次大當機，系...

新北露營區96%違法 侯：該拆就拆

新北市議員張錦豪昨議會總質詢時指出，隨著露營風氣盛行，全台各地露營區「變態」般地快速新增，以新北市而言，131處露營區僅...

全國戶政系統昨當機台中有人離不了婚 今早已正常

全國戶政系統昨天下午2點50分傳出異常，台中有對夫婦下午到台中西屯戶政事務所辦離婚手續，等3個小時還沒辦成；潭子戶政所表...

違法露營區 部分縣市輔導 苗、宜開罰

新北市131處露營區僅有5處合法，中南部縣市也有類似情形，像高雄市列管的露營場共有90處，但合法的露營場所僅7處，也引起...

水情更嚴峻 彰化至高雄轉綠燈

水情持續告急，繼桃竹苗及台中水情燈號十月十四日實施自來水減壓供水的黃燈後，經濟部次長曾文生昨在「旱災中央災害應變中心第一...

國1台南路標一改再改 高公局挨批

高速公路局最近修改國道1號台南路段出口預告標示的地名，將原來的地區名比照其他直轄市改為路名，卻因沒有事先與地方溝通，被民...

國1增設造橋交流道 有條件通過

苗栗國道1號增設苗栗造橋交流道案，交通部高速公路局昨天召開審議大會，決議有條件通過，高公局將報請交通部核定後，展開綜合規...

健康你我他／禍福自己選擇 求醫擁抱人生

淑媛是小我2歲的表妹，她是位活躍於各種社交活動的靈魂人物，有她在的場合，必充滿歡樂與朝氣。令人難以置信的是，她曾是個拒人...

元氣網直播／張金堅 明天泡咖啡 談乳癌防治

喝咖啡不僅是一種時尚，更是許多人日常生活的必需，早上喝一杯咖啡，不僅精神加倍，還可以防癌、防失智、防巴金森氏症、減肥…，...

生物相似性藥 更多治療選擇

癌症及免疫疾病用藥昂貴，為求改善健保財務困境，降低自費病患的經濟負擔，健保署鼓勵醫院使用生物相似性藥品，迄今已給付十種生...

龍山寺31日肝炎篩檢 30歲就可報名

為揪出B、C肝的帶原者和患者，肝病防治學術基金會和艋岬龍山寺攜手合作，將於10月31日在龍山寺提供免費肝炎及肝癌篩檢，只...

熱門新聞

24歲年薪破百萬有車有房 文組畢的他推薦跑船翻轉人生

打疫苗致命危？ 陳時中：請廠商回報全球不良反應資料

星宇航空宣布 12月開航曼谷、大阪、東京三大航線

51歲男打疫苗病危 家屬付不起高價藥費企業來捐助

月薪20萬她憂養不起小孩！網見「一個月伙食費6萬」全傻眼

打流感疫苗命危 台中衛生局：剛清醒仍嗜睡未脫險境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。