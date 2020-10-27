戶政系統不僅4個月5度當機 基層爆：平常系統也常延遲

全國戶政系統昨天大當機，今天早上8點戶政所一上班已恢復正常，戶政人員透露，系統6月29日更新以來，不僅發生5次大當機，系統平常也常延遲，影響作業時間，並非第1線戶政人員作業動作慢，卻因系統問題常遭誤解與抱怨，希望中央能重視此問題徹底解決。

新竹市東區戶政事務所今早8點上班，已有不少民眾一早就來申辦戶政業務，系統作業已恢復正常。

戶政所指出，昨天下午2點半以後戶政系統大當機，網路連線斷斷續續，戶政人員只能趁短暫的正常連線時趕辦，但3點半以後當機更嚴重，有的民眾只好離開或留下來等，至5點下班拉下鐵門，等候的人仍有10多人，還有一對辦理結婚登記的新人，無奈離開，只好擇日再辦。

今天雖恢復正常，戶政人員指出，6月29日戶政系統更新以來不僅發5次大當機，平常系統連線也常延遲，有時資料輸入後，等了2、30秒仍無反應，作業時間變慢，以前尖峰時段抽號碼牌等候民眾約20人，現在有時達到40多人。