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全國戶政系統昨當機台中有人離不了婚 今早已正常
全國戶政系統昨天下午2點50分傳出異常，台中有對夫婦下午到台中西屯戶政事務所辦離婚手續，等3個小時還沒辦成；潭子戶政所表示，今天電腦系統已恢復正常。
昨天先幫民眾收件，今天再通知民眾取件，台中有戶政人員說，戶政系統當機太頻繁，尤其都在周一，民眾抱怨，第一線戶政人員需道歉解釋，讓戶政人員逢周一就擔憂。
內政部戶政司長張琬宜昨晚趕至機房了解情況並表示，造成民眾不便感到抱歉，將漏夜檢修，力求今天天恢復正常；戶政所表示，今天系統已恢復正常，但有民眾昨天請假到戶政所辦件，無法順利取件抱怨：「為什麼戶政周一常當機！」還有人向民代反應。
戶政系統4個月已出現5次大當機，一名戶政人員說，幾乎都在周一當機，有時異常半小時，有時故障半天，無法作業，戶政人員只好有心理準備，看到民眾就說明，說抱歉。
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