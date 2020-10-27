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好天氣剩一天 吳德榮：冷空氣明南下、周五最冷

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好天氣剩一天 吳德榮：冷空氣明南下、周五最冷

聯合報 / 記者邱瓊玉/台北即時報導
根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第18號颱風「莫拉菲」在南海，偏西往越南前進，對台無影響。圖/氣象局提供
根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第18號颱風「莫拉菲」在南海，偏西往越南前進，對台無影響。圖/氣象局提供

根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第18號颱風「莫拉菲」在南海，偏西往越南前進，對台無影響。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨因輻射冷卻作用，北台灣平地最低氣溫仍在17、18度。

吳德榮說，根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明(28日)兩天大多仍為晴時多雲的天氣，白天舒適微熱，早晚偏涼；日夜溫差大。東半部水氣逐日漸增，天氣變化很輕微，唯北海岸、北部山區及東北部，雲量逐日稍增，局部短暫雨的機率亦漸提高。今天各地區平地氣溫如下：北部19至29度、中部20至33度、南部21至33度、東部20至30度。 

吳德榮表示，周四（29日)至周五(30日)白天，台灣附近東北風增強，迎風面大台北及東半部轉有局部短暫雨，桃園轉多雲；背風面新竹以南仍為晴時多雲。周四冷空氣開始南下、周五達最強，北台轉冷，其他地區氣溫亦略下降。

吳德榮說，周五晚起至下周一（2日)天氣轉乾，各地恢復晴朗穩定。周六晨北台灣平地最低氣溫約可降至16度左右；周六白天起至下周一，冷空氣減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大，為「秋高氣爽」的天氣。

吳德榮 南海

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