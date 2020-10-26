快訊

共機進入我西南空域！空軍首度拍下運8技術偵察機照

美確診病例暴增 美股道瓊早盤大跌逾300點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在這幾個月分出生 居然精神疾患風險較高

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
醫師表示，重度憂鬱症、雙極性情感疾患、思覺失調症都為腦部疾病，提醒病人及家屬，謹記「提早治療、避免復發」等原則，就能過著跟一般人無異的生活。本報資料照片
醫師表示，重度憂鬱症、雙極性情感疾患、思覺失調症都為腦部疾病，提醒病人及家屬，謹記「提早治療、避免復發」等原則，就能過著跟一般人無異的生活。本報資料照片

流感季節即將到來，許多民眾搶打流感疫苗，不過，向來孕婦接種率都不高，國外研究證實，第二孕期如剛好在秋冬流感季節，如遭病毒感染，胎兒神經發育恐受影響，未來罹患雙極性情感疾患、思覺失調症等風險較高，提醒孕婦務必接種疫苗，並做好防護措施。

馬偕醫學院醫學系副教授兼臨床醫學系副主任李朝雄指出，與其他月分出生的人相較，如果在五六月出生，則比較憂鬱、躁鬱等雙極性情緒障礙，甚至是思覺失調症。

往前推算，應在八、九月懷孕，則第二孕期剛好在十一月至隔年的二月，而這幾個月份又是流感病毒以及其他病毒活躍的季節，李朝雄解釋，第二孕期為胎兒腦部發展的重要階段，一旦孕婦感染病毒，恐影響免疫荷爾蒙分泌，進而干擾胎兒神經系統發育，提高日後罹患精神喚疾等風險。

在治療方面，相較於雙極性情感疾患，治療思覺失調更為棘手，患者出現認知功能障礙、語言功能退化，且因缺乏病識感，以致於服用順從度不高，常認為自己好得很，根本不用吃藥，要想每天用藥，難度相當高。

許多研究證實，追蹤一年後，能夠規律用藥的思覺失調症病友不到一半，嚴重影響治療效果，令人擔憂的是，病人每復發一次，對於腦部組織的傷害就愈大，退化情況更為嚴重，即使用藥，治療效果也變差。

李朝雄強調，思覺失調是一種預後不錯的精神疾病，就是大腦生病了，如果能在確診後，規律用藥，持續穩定治療，大部分患者在認知功能及工作表現上，均能恢復到原先的九成。

隨著藥物的研發進展，最近幾年，國內醫界引進長效型針劑，思覺失調症只需一個月施打一針，大幅提升了用藥意願，李朝雄指出，就有患者改打針劑後，認知功能逐漸恢復，可自己照顧自己，減輕家人負擔。

李朝雄說，如果思覺失調症病友能夠積極治療，規律用藥，許多患者都有機會重返職場。

李朝雄表示，重度憂鬱症、雙極性情感疾患、思覺失調症都為腦部疾病，以致於行為及認知功能異常，如果未能好好用藥控制，無法與人相處。提醒病人及家屬，謹記「提早治療、避免復發」等原則，就能過著跟一般人無異的生活。

流感疫苗 思覺失調症 患者

延伸閱讀

台南婦人涉嫌殺死女兒 法官裁定羈押

有一半基因來自父親 孕婦如何容忍體內的另一個生命？

思覺失調症患者弒母 蔡清祥：儘快籌設司法精神病院

打疫苗無法完全抵抗流感，為何還要打？家醫科醫師透露真正目的

相關新聞

去年6萬人回國用健保又出國 其中逾2萬人用的比繳的多

長期旅居海外的台灣人不需按月繳健保費，但許多人利用短期內復、停保，繳納幾個月保費就可用健保身份就醫，長期引起國人不滿。健...

東北風挾帶乾冷空氣 31日北部低溫探20度

氣象局今天表示，接下來2天是秋高氣爽的天氣，東北風影響，29日起北部、東半部會有局部短暫雨，30日晚間轉乾冷，預估31日...

林口再增兩例登革熱 其中一人住OUTLET商圈附近

衛福部疾病管制署公布國內新增兩例本土登革熱病例，皆居住新北市林口區，分別為頂福里40多歲女性、麗林里50多歲男性，感染源...

無印良品究竟值得買嗎？ 網友討論心得超兩極

許多消費者購物時除考量實用性及替代性外，更有民眾的選購要素為「看品牌」。一名網友買了無印良品的商品卻遭批像夜市貨，令他疑惑發問，那無印良品有什麼商品是值得買的？

行銷國旅新點子 林佳龍：中南部父母北上過年研議補助

2020台灣觀光年會今天下午在桃園喜來登酒店舉辦，交通部長林佳龍表示，為協助疫情衝擊大的機場服務業及旅宿業，交通部最近研...

在這幾個月分出生 居然精神疾患風險較高

流感季節即將到來，許多民眾搶打流感疫苗，不過，向來孕婦接種率都不高，國外研究證實，第二孕期如剛好在秋冬流感季節，如遭病毒...

車禍擦撞意外「必備品」 內行人曝：可以少一張罰單

出門在外，難免會遇到擦撞的車禍事故。日前，一名網友便以「 車上有放粉筆嗎？」為題，並說明自己看到無人受傷的車禍時，會有人拿粉筆在事故現場標示輪胎位置，便好奇在網路上發文詢問「所以大家車上是常備粉筆嗎？」

《無聲》原型惹議？當事人該為真實事件改編電影背書嗎？

若要說《無聲》的編劇柯貞年與林品君沒有參考過這本書，大概沒有人會相信。不過本片目前並非入圍金馬獎的改編劇本，而是原著劇本，已說明片方並沒有認定故事直接改編至任何著作。但由此能說明《無聲》就是掠奪了陳昭如的心血嗎？

夏普旗下電商平台可購樂 率先販售南六雙鋼印口罩

衛生福利部日前為了終結防堵口罩仿冒問題，推出雙鋼印政策，自今年9月17日起國產製之平面式醫用口罩，須逐片以鋼印標示「MD...

睽違七個月 樂桃航空恢復部分台日航線

樂桃航空宣布，自10月25日起恢復大阪（關西）－台北（桃園）航線。而自10月26日起將恢復東京（羽田）－台北（桃園）、東...

紙吸管總是插不進去？ 網曝「使用小撇步」一次就成功

自民國108年7月1日起，政府開始限制使用一次性塑膠吸管，各連鎖飲料店也都將塑膠吸管改為紙製吸管，但政策上路已超過一年，仍有許多民眾感到不便及麻煩。也因此近期便有網友發文解釋「紙吸管難插的原因」。

氣象局專區 2020起每年10月預報次年6縣市懸日

中央氣象局今天表示，在氣象局官網設立專區，今年起每年10月公布次年全年的懸日預報，範圍包含台北市、桃園市、台中市、南投縣...

熱門新聞

24歲年薪破百萬有車有房 文組畢的他推薦跑船翻轉人生

她睡醒肩頸僵硬以為落枕 醫生臉色大變令「馬上住院」

打疫苗致命危？ 陳時中：請廠商回報全球不良反應資料

星宇航空宣布 12月開航曼谷、大阪、東京三大航線

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有機會遇天菜 魔羯聊心事助健康

打流感疫苗命危 台中衛生局：剛清醒仍嗜睡未脫險境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。