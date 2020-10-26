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林口再增兩例登革熱 其中一人住OUTLET商圈附近

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
疾管署防疫人員至新北市林口區麗林里本土登革熱個案活動地周邊查核孳生源。圖／疾病管制署提供
疾管署防疫人員至新北市林口區麗林里本土登革熱個案活動地周邊查核孳生源。圖／疾病管制署提供

衛福部疾病管制署公布國內新增兩例本土登革熱病例，皆居住新北市林口區，分別為頂福里40多歲女性、麗林里50多歲男性，感染源待釐清。

麗林里就緊鄰機捷林口站附近的大型OUTLET商圈，包括賣場、購物中心、電影院、醫院、夜市。疾管署指出，麗林里個案平時活動地以住家及林口區中湖里工作地為主，由於其工作地與10月19日公布之中湖里個案住家相近，且周邊遍布菜園，需進一步釐清是否為群聚事件。

疾管署指出，麗林里個案10月14日至19日間出現發燒、關節腫痛等症狀兩度就醫，23日轉診至醫院，因登革熱NS1快篩陽性採檢通報，經檢驗IgM、IgG抗體均呈陽性確診。目前個案接觸者共計17人，均無疑似症狀，其中13人檢驗結果為陰性、2人檢驗中、2人待採檢。社區監測將持續至11月14日。

頂福里個案10月16日至20日間陸續出現肌肉痛、頭痛、發燒、肢體紅疹、惡心及嘔吐症狀並三度就醫，10月21日收治住院，因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗呈現IgM抗體陽性而確診。個案平時活動地以住家及桃園市龜山區工作地為主，將進一步調查以釐清感染源。截至目前個案接觸者共8人均無疑似症狀，檢驗結果為陰性，社區監測將持續至11月16日。

疾管署統計，國內今年截至目前累計68例登革熱本土病例，48例居住新北市，包括三峽區37例、蘆洲區及林口區各3例、土城區2例、板橋區、中和區及樹林區各1例。20例居住桃園市，包括桃園區15例、龜山區3例、八德區及中壢區各1例。另有60例境外移入病例，來源以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

疾管署提醒民眾加強戶內外環境巡查，澈底清除積水容器；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免病媒蚊孳生。

若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；如出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

登革熱 林口

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