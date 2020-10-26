林口再增兩例登革熱 其中一人住OUTLET商圈附近

衛福部疾病管制署公布國內新增兩例本土登革熱病例，皆居住新北市林口區，分別為頂福里40多歲女性、麗林里50多歲男性，感染源待釐清。

麗林里就緊鄰機捷林口站附近的大型OUTLET商圈，包括賣場、購物中心、電影院、醫院、夜市。疾管署指出，麗林里個案平時活動地以住家及林口區中湖里工作地為主，由於其工作地與10月19日公布之中湖里個案住家相近，且周邊遍布菜園，需進一步釐清是否為群聚事件。

疾管署指出，麗林里個案10月14日至19日間出現發燒、關節腫痛等症狀兩度就醫，23日轉診至醫院，因登革熱NS1快篩陽性採檢通報，經檢驗IgM、IgG抗體均呈陽性確診。目前個案接觸者共計17人，均無疑似症狀，其中13人檢驗結果為陰性、2人檢驗中、2人待採檢。社區監測將持續至11月14日。

頂福里個案10月16日至20日間陸續出現肌肉痛、頭痛、發燒、肢體紅疹、惡心及嘔吐症狀並三度就醫，10月21日收治住院，因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗呈現IgM抗體陽性而確診。個案平時活動地以住家及桃園市龜山區工作地為主，將進一步調查以釐清感染源。截至目前個案接觸者共8人均無疑似症狀，檢驗結果為陰性，社區監測將持續至11月16日。

疾管署統計，國內今年截至目前累計68例登革熱本土病例，48例居住新北市，包括三峽區37例、蘆洲區及林口區各3例、土城區2例、板橋區、中和區及樹林區各1例。20例居住桃園市，包括桃園區15例、龜山區3例、八德區及中壢區各1例。另有60例境外移入病例，來源以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

疾管署提醒民眾加強戶內外環境巡查，澈底清除積水容器；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免病媒蚊孳生。

若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；如出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。