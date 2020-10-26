去年6萬人回國用健保又出國 其中逾2萬人用的比繳的多

長期旅居海外的台灣人不需按月繳健保費，但許多人利用短期內復、停保，繳納幾個月保費就可用健保身份就醫，長期引起國人不滿。健保署統計，去年有九萬多人一年內回國復保又停保出國，其中六萬人在復保的一年內就醫。這六萬人中，3.8萬人所繳保費高於其醫療利用點值，2.17萬人使用醫療點值超出所繳保費。

健保署承保組組長江姝靚表示，民眾若出國六個月以上、未滿兩年，可辦理停保，停保期間不用繳保費，但返台日就是復保日，要開始繳保費。如果回國看病，馬上又出國停保，健保署會要求他至少要繳三個月保費，才能再次辦理停保。出國超過兩年者，則須先除籍退保，返台恢復戶籍之後就立即加保，不需追繳保費。

江姝靚表示，每年辦理停、復保的人大約都在16到17萬人之間，如果單看一年內復保又停保者，去年有9萬1千人，每人平均繳納保費4915元，每人平均使用醫療點值為4500多點，以一點0.9元計算，這些人所繳的錢是比用掉的醫療資源多幾百元。如果單看這9萬1千人當中，有在當年度就醫的6萬296人，其中64％（約3萬8385人）所繳保費多餘醫療利用點值，而另外36%（約2.17萬人）是用掉的醫療資源比所繳交的錢多。

江姝靚表示，並非所有長期在國外的人都有辦理停保，有些人還是持續繳納健保費。目前停復保規定令國人有疑慮、社會觀感不好，但健保署只是執行單位，相關制度的修正還是要看衛福部社會保險司參酌各界建議，進一步研議此制度是否要存續、應如何改善。