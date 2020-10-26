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行銷國旅新點子 林佳龍：中南部父母北上過年研議補助
2020台灣觀光年會今天下午在桃園喜來登酒店舉辦，交通部長林佳龍表示，為協助疫情衝擊大的機場服務業及旅宿業，交通部最近研擬類出國2.0，讓類出國不只是飛在空中看台灣，還可落地結合旅行社安排的多日遊，帶來新一波旅遊熱潮。
交通部也針對春節旅遊研議新點子、疏解中南部返鄉潮。林佳龍說，過年期間，北部很多人要回中南部過年，要回娘家、看父母。交通部提出反向規畫，子女可以接父母來北部過年，可提供交通各項支出補助，並結合大台北、桃園市的旅宿、觀光飯店來推出這類產品，一起找出路，把上半年沒賺到的錢賺回來，甚至轉型過程提升觀光產業的國際競爭力。
桃園市長鄭文燦表示，今年疫情衝擊，政府各項補助措施振興國內旅遊市場，桃園市推出電子旅遊券各項加碼、增加觀光景點行銷，青埔萬聖節、大溪慈湖光雕引起回響，目前大溪、石門水庫、竹圍及永安漁港、青埔遊遊興盛，目前最大困難是桃園機場無旅客，機場產業須支持，希望與交通部合作，提高機場體驗旅遊，是考驗也是轉機，並讓觀光聯盟跨縣市交流、行銷經驗增加加乘效果。
台灣觀光旅遊聯盟總會、桃園市觀光旅遊發展協會在桃園喜來登酒店，舉辦2020台灣觀光年會，全國各縣市觀光產業交流互動，並透過產官學論壇，探討疫情時代觀光旅遊行銷、區域產業聯盟合作，藉以吸引遊客到訪，促進地方觀光旅遊、活絡地方經濟。
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