無印良品究竟值得買嗎？ 網友討論心得超兩極

許多消費者購物時除考量實用性及替代性外，更有民眾的選購要素為「看品牌」。一名網友買了無印良品的商品卻遭同事說像夜市貨，令他疑惑發問，那無印良品有什麼商品是值得買的？

一名網友於《PTT》上發問，指出有一次在無印良品買了一個公事包，歡天喜地的帶去公司上下班使用，不料有天同事詢問原PO「這包是不是在夜市買的？」，令原PO當下十分羞窘，卻不禁思考，認為無印良品有些商品確實不值那些定價，便好奇發問「那無印良品有什麼值得買的？」

文章發出後引起網友熱烈討論，無印良品販售的商品範圍十分廣泛，從飲食到家用、文具等一應具全，但網友熱議後發現CP值最高的卻是消耗型的民生小用品。網友紛紛留言推薦CP值商品，「文具化妝品吧！」、「小白鞋」、「指甲刀，用了超過十五年一樣好用」、「廚房小物」、「筆超好寫」、「打折時衣服可以買」、「吃的用的穿的都好」。

但也有網友認為無印良品商品CP值較低，普遍商品價格高，「筆記本回收紙賣得比原紙還貴」、「盤子在買的，一切都是品牌迷思」、「就品牌而已」、「賣文青風」、「打折時可以買，其他太貴」、「賣得是尊爵不凡感」、「我都等博客來每年的85折才敢買」。