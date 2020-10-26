聽新聞
test
0:00 / 0:00
無印良品究竟值得買嗎？ 網友討論心得超兩極
許多消費者購物時除考量實用性及替代性外，更有民眾的選購要素為「看品牌」。一名網友買了無印良品的商品卻遭同事說像夜市貨，令他疑惑發問，那無印良品有什麼商品是值得買的？
一名網友於《PTT》上發問，指出有一次在無印良品買了一個公事包，歡天喜地的帶去公司上下班使用，不料有天同事詢問原PO「這包是不是在夜市買的？」，令原PO當下十分羞窘，卻不禁思考，認為無印良品有些商品確實不值那些定價，便好奇發問「那無印良品有什麼值得買的？」
文章發出後引起網友熱烈討論，無印良品販售的商品範圍十分廣泛，從飲食到家用、文具等一應具全，但網友熱議後發現CP值最高的卻是消耗型的民生小用品。網友紛紛留言推薦CP值商品，「文具化妝品吧！」、「小白鞋」、「指甲刀，用了超過十五年一樣好用」、「廚房小物」、「筆超好寫」、「打折時衣服可以買」、「吃的用的穿的都好」。
但也有網友認為無印良品商品CP值較低，普遍商品價格高，「筆記本回收紙賣得比原紙還貴」、「盤子在買的，一切都是品牌迷思」、「就品牌而已」、「賣文青風」、「打折時可以買，其他太貴」、「賣得是尊爵不凡感」、「我都等博客來每年的85折才敢買」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言