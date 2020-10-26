聽新聞
test
0:00 / 0:00
不再迷途！台灣大myAngel御守錶科技照護服務正式上線
國人平均壽命越來越長，醫療與健康議題連帶也越來越受重視！據統計，65歲以上老年人口約佔總人口的14%，根據衛生福利部資料，罹患失智症長者約有20餘萬人，加上具有輕微認知障礙的長者，總數將近90萬人。國發會研究更預估，台灣將在2025年進入超高齡社會。因此，如何妥善關懷及照護長輩，成為許多家庭必須面對的重要課題。
台灣大總經理林之晨26日宣布「myAngel科技照護」體系正式上線，台灣大哥大運用物聯網技術，耗時3年研發，推出包括專為高走失風險族群量身打造的myAngel御守錶、關心年長者活動狀態的myAngel App，以及同步啟動M+通訊軟體「愛協尋」服務功能，號召全台各地志工協尋失蹤長者。台灣大基金會更拋磚引玉，提供100個「myAngel科技照護」服務名額給全台7大公益團體及醫院，讓有需要的弱勢長輩得到更完善的照護。
針對年長者、高走失風險族群以及照護者需求，並解決以往類似產品痛點，台灣大哥大設計了續航力長達5到7天、功能單純實用的myAngel御守錶，具備可涵蓋室內室外的多重定位功能，可隨時掌握長者位置、移動軌跡，家屬亦可設定特定地理範圍，當長者進入或離開範圍時通知家屬，減少走失風險；還可在遭遇緊急狀況時「一鍵呼救」，同步提供當下呼救定位點，讓家屬可依此定位點到場救援。即日起搭配台灣大指定資費，myAngel御守錶可0元帶回家，用戶需透過門市申請myAngel服務，並下載myAngel App，目前僅限台灣大月租型月戶申請。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言