不再迷途！台灣大myAngel御守錶科技照護服務正式上線

國人平均壽命越來越長，醫療與健康議題連帶也越來越受重視！據統計，65歲以上老年人口約佔總人口的14%，根據衛生福利部資料，罹患失智症長者約有20餘萬人，加上具有輕微認知障礙的長者，總數將近90萬人。國發會研究更預估，台灣將在2025年進入超高齡社會。因此，如何妥善關懷及照護長輩，成為許多家庭必須面對的重要課題。

台灣大總經理林之晨26日宣布「myAngel科技照護」體系正式上線，台灣大哥大運用物聯網技術，耗時3年研發，推出包括專為高走失風險族群量身打造的myAngel御守錶、關心年長者活動狀態的myAngel App，以及同步啟動M+通訊軟體「愛協尋」服務功能，號召全台各地志工協尋失蹤長者。台灣大基金會更拋磚引玉，提供100個「myAngel科技照護」服務名額給全台7大公益團體及醫院，讓有需要的弱勢長輩得到更完善的照護。