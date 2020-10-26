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車禍擦撞意外「必備品」 內行人曝：可以少一張罰單

聯合新聞網 / 綜合報導
車禍處理流程如果是小事故，可以先用粉筆標示車輪位置，然後把車移開以免阻礙交通。 車禍情境示意圖。圖／Ingimage
車禍處理流程如果是小事故，可以先用粉筆標示車輪位置，然後把車移開以免阻礙交通。 車禍情境示意圖。圖／Ingimage

出門在外，難免會遇到擦撞的車禍事故。日前，一名網友便以「 車上有放粉筆嗎？」為題，並說明自己看到無人受傷的車禍時，會有人拿粉筆在事故現場標示輪胎位置，便好奇在網路上發文詢問「所以大家車上是常備粉筆嗎？

原PO在PTT的car板上發文說明，常看到車禍處理流程有說，如果是小事故，可以先用粉筆標示車輪位置，然後把車移開以免阻礙交通。因此就很好奇「所以大家車上是常備粉筆嗎？還是車子本身有什麼可以協助標示的工具嗎？」

此文一出，便引起許多網友留言解釋，「警察來需要時間，車會卡在路上」、「我車上會備防水粉筆，記得是保險送的，可以去問看看」、「警廣都有宣導，非重大事故可以先拍照，粉筆畫記後」、「先移車避免影響塞車」、「單純車損可以這樣，不過雙方有受傷就不能，要等警察來」。

更有留言補充說明，無人受傷的小車禍須先移車，不然可能會被罰款，紛紛表示「搭配手機拍照錄影」、「我印象中法規有要求無重大傷亡，擦撞時就很好用。警察說我閃過一張（罰單）」、「上次車禍沒移，直接被警察說：你這樣阻礙交通是可以開罰單的，以後請先自行拍照並移開」、「小車禍是要自己先處理的，不然會被罰」。

車禍 事故 罰單 PTT

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