紙吸管總是插不進去？ 網曝「使用小撇步」一次就成功

自民國108年7月1日起，政府開始限制使用一次性塑膠吸管，各連鎖飲料店也都將塑膠吸管改為紙製吸管，但政策上路已超過一年，仍有許多民眾感到不便及麻煩，也因此近期有網友發文解釋「紙吸管難插的原因」。

原PO在PTT的WomanTalk板上說明，從紙吸管普及以來 一直都覺得非常難插，特別是有塑膠封膜的手搖飲料，直到今天看了科普文章後，才發現原來是吸管尖端形狀問題。他補充解釋道，「紙吸管的切面是橢圓，而不像塑膠吸管一樣有個尖尾。」由於紙吸管剪裁時不易隨著剪刀變形，切面當然也與會輕易變形塑膠吸管不同。

此文一出，便引起許多網友分享使用紙吸管的感想，表示非常討厭紙吸管遇水後的口感，「紙吸管泡一下就爛下面的飲料根本吸不上來」、「紙吸管的口感真的好噁」、「紙吸管一下就軟爛」、「紙吸管真的超級噁」、「超討厭紙吸管，我真的覺得是脫褲子放屁」、「紙吸管沒多久就會爛爛的，還變軟」。

但也有網友貼心分享使用紙吸管的小技巧，強調「紙吸管要斜斜45°才插的進去」，更有留言建議，「大部份我是塑膠吸管重複使用」、「最近用可以拆開來洗的矽膠吸管」、「自備塑膠吸管戳孔，再用紙吸管喝」。