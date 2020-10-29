北投麗禧線上旅展首日創千萬業績 ITF泡湯券滿額贈5折券

撰文 / 陳俊嘉

北投麗禧線上旅展銷售當日即達成千萬業績，即使是在疫情緊張期間，北投麗禧溫泉酒店也堅持「一年一度」的年度折扣，並參與10/30至11/2舉辦的台北國際旅展。真誠專業的台式服務，以及一流的硬體設備與溫泉設施，是開幕九年來旅客一再回流的關鍵，也成功讓北投麗禧線上旅展開賣首日即達成一千萬業績！

熱銷商品如「雅緻豪華客房一泊二食券」祭出7折優惠、「淡季-雅緻山景客房9,999住宿券（原價65折）」，讓旅客在無法出國泡湯的秋冬，也能在台灣規劃一場山林溫泉輕奢華旅行！

頂級山林溫泉之旅配經典龍蝦美饌
不用遙遠路程即可來場山林頂級溫泉之旅，眺望丹鳳山景、享受綠意與白磺泉的純粹泉質，雅緻豪華客房每間皆有15坪以上寬敞空間，房內具備以觀音石打造的冷、熱雙湯池，恣意在山林美景間享受湯泉。晚餐更可享受館內雍翠庭/歐陸餐廳價值2,580元的晚間套餐兩客，原價23,276元的一泊二食饗宴，旅展只需16,400元即可享受頂級奢華行程。

雅緻豪華客房一泊二食券16,400元，可享受館內雍翠庭「典藏海陸套餐」(售價2,580元)兩套，享受超值雙主菜！ 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
雅緻豪華客房一泊二食券16,400元，可享受館內雍翠庭「典藏海陸套餐」(售價2,580元)兩套，享受超值雙主菜！ 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

秋冬泡湯必囤票券！ 「露天風呂全年券1,300元/張」
坐擁大磺嘴第一口白磺泉，北投麗禧純粹的泉質備受泡湯客推崇，KOL、網紅打卡最愛的獨立湯屋，今年推出「獨立湯屋泡湯券1,800」(原價78折)，讓您享受90鐘不被打擾的幽靜與自在，獨享白磺泉的滋潤與寵愛。

KOL、網紅打卡最愛的獨立湯屋，今年推出「獨立湯屋泡湯券1,800」(原價78折)，享受90鐘不被打擾的幽靜與自在，獨享白磺泉的滋潤與寵愛。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
KOL、網紅打卡最愛的獨立湯屋，今年推出「獨立湯屋泡湯券1,800」(原價78折)，享受90鐘不被打擾的幽靜與自在，獨享白磺泉的滋潤與寵愛。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

往年最熱銷的露天風呂(大眾湯)泡湯券，今年推出「露天風呂全年券1,300元」(原價72折)，秋冬也可以最優惠的價格享受9米挑高的露天風呂，以及桑拿、蒸氣室、無限使用軟性飲料與餅乾小點。此外因應夏天「湯治」的新潮流，推出「夏季露天風呂券1,000元」以接近半價的優惠吸引夏季泡湯客！

往年熱銷的露天風呂(大眾湯)泡湯券，今年推出「露天風呂全年券1,300元」(原價72折)，以優惠的價格享受9米挑高的露天風呂，以及桑拿、蒸氣室、無限使用軟性飲料與餅乾小點。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供
往年熱銷的露天風呂(大眾湯)泡湯券，今年推出「露天風呂全年券1,300元」(原價72折)，以優惠的價格享受9米挑高的露天風呂，以及桑拿、蒸氣室、無限使用軟性飲料與餅乾小點。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

另外，凡於台北國際旅展期間，泡湯券購買金額超過12,000元，即贈露天風呂5折券2張或獨立湯屋5折券1張。

線上旅展獨家優惠，山景客房住宿萬元有找
北投麗禧線上旅展開跑，即日起至11月6日下午14:00，獨家販售北投麗禧熱銷商品「淡季-雅緻山景客房住宿券」售價僅9,999元，約為原價65折優惠，是入手住宿券的最好時機。萬元有找的划算價格，享受北投山林美景及房內專屬住客的冷熱溫泉池，更能享用北投麗禧用心為貴賓準備的晨之光早餐兩客。

北投麗禧熱銷商品「雅緻山景客房住宿券」售價僅9,999元，約為原價65折優惠，只在線上旅展獨家販售。
北投麗禧熱銷商品「雅緻山景客房住宿券」售價僅9,999元，約為原價65折優惠，只在線上旅展獨家販售。

詳情請洽北投麗禧溫泉酒店：02-2898-8888、網址：https://www.gvrb.com.tw/

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