北投麗禧線上旅展首日創千萬業績 ITF泡湯券滿額贈5折券

北投麗禧線上旅展銷售當日即達成千萬業績，即使是在疫情緊張期間，北投麗禧溫泉酒店也堅持「一年一度」的年度折扣，並參與10/30至11/2舉辦的台北國際旅展。真誠專業的台式服務，以及一流的硬體設備與溫泉設施，是開幕九年來旅客一再回流的關鍵，也成功讓北投麗禧線上旅展開賣首日即達成一千萬業績！

熱銷商品如「雅緻豪華客房一泊二食券」祭出7折優惠、「淡季-雅緻山景客房9,999住宿券（原價65折）」，讓旅客在無法出國泡湯的秋冬，也能在台灣規劃一場山林溫泉輕奢華旅行！

頂級山林溫泉之旅配經典龍蝦美饌不用遙遠路程即可來場山林頂級溫泉之旅，眺望丹鳳山景、享受綠意與白磺泉的純粹泉質，雅緻豪華客房每間皆有15坪以上寬敞空間，房內具備以觀音石打造的冷、熱雙湯池，恣意在山林美景間享受湯泉。晚餐更可享受館內雍翠庭/歐陸餐廳價值2,580元的晚間套餐兩客，原價23,276元的一泊二食饗宴，旅展只需16,400元即可享受頂級奢華行程。

雅緻豪華客房一泊二食券16,400元，可享受館內雍翠庭「典藏海陸套餐」(售價2,580元)兩套，享受超值雙主菜！ 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

秋冬泡湯必囤票券！ 「露天風呂全年券1,300元/張」坐擁大磺嘴第一口白磺泉，北投麗禧純粹的泉質備受泡湯客推崇，KOL、網紅打卡最愛的獨立湯屋，今年推出「獨立湯屋泡湯券1,800」(原價78折)，讓您享受90鐘不被打擾的幽靜與自在，獨享白磺泉的滋潤與寵愛。

KOL、網紅打卡最愛的獨立湯屋，今年推出「獨立湯屋泡湯券1,800」(原價78折)，享受90鐘不被打擾的幽靜與自在，獨享白磺泉的滋潤與寵愛。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

往年最熱銷的露天風呂(大眾湯)泡湯券，今年推出「露天風呂全年券1,300元」(原價72折)，秋冬也可以最優惠的價格享受9米挑高的露天風呂，以及桑拿、蒸氣室、無限使用軟性飲料與餅乾小點。此外因應夏天「湯治」的新潮流，推出「夏季露天風呂券1,000元」以接近半價的優惠吸引夏季泡湯客！

往年熱銷的露天風呂(大眾湯)泡湯券，今年推出「露天風呂全年券1,300元」(原價72折)，以優惠的價格享受9米挑高的露天風呂，以及桑拿、蒸氣室、無限使用軟性飲料與餅乾小點。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

另外，凡於台北國際旅展期間，泡湯券購買金額超過12,000元，即贈露天風呂5折券2張或獨立湯屋5折券1張。

線上旅展獨家優惠，山景客房住宿萬元有找北投麗禧線上旅展開跑，即日起至11月6日下午14:00，獨家販售北投麗禧熱銷商品「淡季-雅緻山景客房住宿券」售價僅9,999元，約為原價65折優惠，是入手住宿券的最好時機。萬元有找的划算價格，享受北投山林美景及房內專屬住客的冷熱溫泉池，更能享用北投麗禧用心為貴賓準備的晨之光早餐兩客。

北投麗禧熱銷商品「雅緻山景客房住宿券」售價僅9,999元，約為原價65折優惠，只在線上旅展獨家販售。