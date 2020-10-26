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台灣防疫做的好 環島郵輪遊客今首靠台南
由於台灣防疫得當，「探索夢」號郵輪上午載著環島遊客靠抵台南安平港碼頭，台南市不僅準備了伴手禮、表演等迎接，市長黃偉哲下午還將化身為導遊，帶領部分遊客搭乘雙層巴士遊台南。
黃偉哲一早8點半就到碼頭迎接，現場有管旗樂隊表演，他開心向遊客打招呼，不少遊客見到市長親自迎接，相當驚喜，搶著與市長合照。
黃表示，台灣因為防疫做的好，所以才能進行郵輪旅遊，在目前不能出國的情況下，這種走藍色海上公路的環島旅遊，有「類出國」的感覺，是一種全新的旅遊經驗，歡迎有更多的遊客搭船來台南玩。
台南市政府為了迎接首批環島郵輪的遊客，現場不僅贈送獨家限量迎賓小禮「哲哲X魚頭君棒棒糖」，下午碼頭邊並有｢oh海呦探索台南!府城夢幻市集」，蒐集台南知名的牛肉湯、米糕、蝦捲、擔仔麵、碗粿、肉粽、豆花、茶葉蛋等共30攤，讓遊客可以就近享用、採買。
該船這次載了1200多名遊客到台南，船上特別抽出30名的幸運者，下午由市長與藝人王彩樺一起陪同搭雙層巴士遊市區景點，而該船昨天從基隆出發，第一站停靠台南，原本明天要到澎湖，但因天候不佳取消，直接轉往高雄與花蓮港，再返回基隆。
包船的雄獅旅遊表示，一直到11月27日都有環島郵輪的遊程推出，民眾可以把握從海上看台灣、遊台灣的不同旅遊機會。
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