快訊

國軍同婚首曝光 「她們」將參加陸海空軍聯合婚禮

1011臺灣女孩日「Girls Hooray！無可取代」

文 / 衛生福利部社會及家庭署 提供

追求平等的未來，勇敢撰寫妳的女孩故事

圖／衛生福利部社會及家庭署 提供
圖／衛生福利部社會及家庭署 提供

衛生福利部響應聯合國的「國際女童日」，連年舉辦「臺灣女孩日」應景活動，期望打破傳統性別刻板印象、提升女孩意識。今（109）年辦理為期一個月的系列活動，邀請各界一起重視女孩權益，10月27日「臺灣女孩日」倡議專題報導於《倡議家》平台上線，邀請到衛生福利部政務次長李麗芬、臺灣女孩日代言人林薇以及衛生福利部中央兒少代表團的女孩們一起暢談自己的「女孩故事」。

重視女孩不單僅訂定一個紀念日，衛福部次長李麗芬表示，政府在2013年頒布「提升女孩權益行動方案」，從四大面向推動女孩權益，包括身心健康維護、教育及人力投資、人身安全保障、媒體及傳統習俗。根據行政院性別平等會109年公布的一份調查報告，臺灣民眾性別平等觀念的分數是逐年增加的，且對於女孩是否適合唸理工科，超過90%的受調查民眾給予認同。

李麗芬指出，家庭及父母沒有性別差異的對待，其實非常重要，每個女孩都值得被投資，「不要讓性別限制妳，做妳自己，妳是無可取代的」，突破性別框架，從周遭的小小革命做起，社會就更加性別平等。

從婦女權益運動出身、現任衛生福利部政務次長李麗芬，認為臺灣的性平意識，雖然有提升，但還有很大進步空間。 圖／衛生福利部社會及家庭署 提供
從婦女權益運動出身、現任衛生福利部政務次長李麗芬，認為臺灣的性平意識，雖然有提升，但還有很大進步空間。 圖／衛生福利部社會及家庭署 提供

擔任今年臺灣女孩日的代言人，林薇謙虛的說，自己覺得很榮幸做這件事，她最想傳達的觀念是，不是每個女孩都要變成特定模樣，每種不同型態的臺灣女孩，都應該被尊重與祝福，要做最獨特的妳自己。

林薇表示，沒有什麼事情是女孩不能做的，也沒有什麼事是女孩一定要做的，做最獨特的妳，也不要害怕跟別人不一樣，這些話送給所有臺灣女孩跟她自己。

擔任今年臺灣女孩日的代言人，林薇認為，每種不同型態的臺灣女孩，都應該被尊重與祝福，要做最獨特的妳自己。 圖／衛生福利部社會及家庭署 提供
擔任今年臺灣女孩日的代言人，林薇認為，每種不同型態的臺灣女孩，都應該被尊重與祝福，要做最獨特的妳自己。 圖／衛生福利部社會及家庭署 提供

臺灣性別平等程度亞洲第一，在衛生福利部中央兒少代表團，正有一群女孩發揮自身影響力，不受限於傳統性別刻板印象，在各種議題參與上發光發熱，她們要向所有女孩傳達「Girls Hooray」。

「不管想成為什麼樣的人，都不應該有人可以限制妳」周子歆認為，想做什麼就去做吧，在人生的道路上，珍惜自己的每個機會；李謙和也說，她認識很多女孩都有專業性，即便現在沒有舞台，但總有一天可以站出來。

黃靜盈表示，大家好奇怎麼定義女孩，但任何定義都只是一種多餘限制，有一句話叫「勇敢並不是妳什麼都不怕，而是妳怕了但還是去做，這就叫勇敢」，她鼓勵每一位女孩要對自己有信心，就算妳失敗了，還是很棒的那個人。

在衛生福利部中央兒少代表團，右起東吳大學社會工作學系三年級黃靜盈/國立金門高級中學普通科三年級李謙和/台北市立和平高級中學三年級周子歆。 圖／衛生福利部社會及家庭署 提供
在衛生福利部中央兒少代表團，右起東吳大學社會工作學系三年級黃靜盈/國立金門高級中學普通科三年級李謙和/台北市立和平高級中學三年級周子歆。 圖／衛生福利部社會及家庭署 提供

女孩日專題透過文字述說精采的女力故事，對於臺灣女孩權益的思考，期許未來，好可以再更好，女孩值得被投資，不讓性別限制妳！

看更多臺灣女孩日數位專題：https://udn.com/upf/ubrand/2020_data/girlhooray/

相關新聞

去年6萬人回國用健保又出國 其中逾2萬人用的比繳的多

長期旅居海外的台灣人不需按月繳健保費，但許多人利用短期內復、停保，繳納幾個月保費就可用健保身份就醫，長期引起國人不滿。健...

東北風挾帶乾冷空氣 31日北部低溫探20度

氣象局今天表示，接下來2天是秋高氣爽的天氣，東北風影響，29日起北部、東半部會有局部短暫雨，30日晚間轉乾冷，預估31日...

林口再增兩例登革熱 其中一人住OUTLET商圈附近

衛福部疾病管制署公布國內新增兩例本土登革熱病例，皆居住新北市林口區，分別為頂福里40多歲女性、麗林里50多歲男性，感染源...

無印良品究竟值得買嗎？ 網友討論心得超兩極

許多消費者購物時除考量實用性及替代性外，更有民眾的選購要素為「看品牌」。一名網友買了無印良品的商品卻遭批像夜市貨，令他疑惑發問，那無印良品有什麼商品是值得買的？

行銷國旅新點子 林佳龍：中南部父母北上過年研議補助

2020台灣觀光年會今天下午在桃園喜來登酒店舉辦，交通部長林佳龍表示，為協助疫情衝擊大的機場服務業及旅宿業，交通部最近研...

健康你我他／禍福自己選擇 求醫擁抱人生

淑媛是小我2歲的表妹，她是位活躍於各種社交活動的靈魂人物，有她在的場合，必充滿歡樂與朝氣。令人難以置信的是，她曾是個拒人...

元氣網直播／張金堅 明天泡咖啡 談乳癌防治

喝咖啡不僅是一種時尚，更是許多人日常生活的必需，早上喝一杯咖啡，不僅精神加倍，還可以防癌、防失智、防巴金森氏症、減肥…，...

生物相似性藥 更多治療選擇

癌症及免疫疾病用藥昂貴，為求改善健保財務困境，降低自費病患的經濟負擔，健保署鼓勵醫院使用生物相似性藥品，迄今已給付十種生...

龍山寺31日肝炎篩檢 30歲就可報名

為揪出B、C肝的帶原者和患者，肝病防治學術基金會和艋岬龍山寺攜手合作，將於10月31日在龍山寺提供免費肝炎及肝癌篩檢，只...

第30屆醫療奉獻獎公布 呂若瑟等獲獎

第30屆醫療奉獻獎得主揭曉，個人醫療奉獻獎得主8名，分別為朱樹勳、余文儀、蔡輔仁、呂若瑟、許瓊心、林永哲、周玉英、黃明裕...

在這幾個月分出生 居然精神疾患風險較高

流感季節即將到來，許多民眾搶打流感疫苗，不過，向來孕婦接種率都不高，國外研究證實，第二孕期如剛好在秋冬流感季節，如遭病毒...

車禍擦撞意外「必備品」 內行人曝：可以少一張罰單

出門在外，難免會遇到擦撞的車禍事故。日前，一名網友便以「 車上有放粉筆嗎？」為題，並說明自己看到無人受傷的車禍時，會有人拿粉筆在事故現場標示輪胎位置，便好奇在網路上發文詢問「所以大家車上是常備粉筆嗎？」

熱門新聞

24歲年薪破百萬有車有房 文組畢的他推薦跑船翻轉人生

她睡醒肩頸僵硬以為落枕 醫生臉色大變令「馬上住院」

打疫苗致命危？ 陳時中：請廠商回報全球不良反應資料

星宇航空宣布 12月開航曼谷、大阪、東京三大航線

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有機會遇天菜 魔羯聊心事助健康

打流感疫苗命危 台中衛生局：剛清醒仍嗜睡未脫險境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。