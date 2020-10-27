1011臺灣女孩日「Girls Hooray！無可取代」

追求平等的未來，勇敢撰寫妳的女孩故事

圖／衛生福利部社會及家庭署 提供

衛生福利部響應聯合國的「國際女童日」，連年舉辦「臺灣女孩日」應景活動，期望打破傳統性別刻板印象、提升女孩意識。今（109）年辦理為期一個月的系列活動，邀請各界一起重視女孩權益，10月27日「臺灣女孩日」倡議專題報導於《倡議家》平台上線，邀請到衛生福利部政務次長李麗芬、臺灣女孩日代言人林薇以及衛生福利部中央兒少代表團的女孩們一起暢談自己的「女孩故事」。

重視女孩不單僅訂定一個紀念日，衛福部次長李麗芬表示，政府在2013年頒布「提升女孩權益行動方案」，從四大面向推動女孩權益，包括身心健康維護、教育及人力投資、人身安全保障、媒體及傳統習俗。根據行政院性別平等會109年公布的一份調查報告，臺灣民眾性別平等觀念的分數是逐年增加的，且對於女孩是否適合唸理工科，超過90%的受調查民眾給予認同。

李麗芬指出，家庭及父母沒有性別差異的對待，其實非常重要，每個女孩都值得被投資，「不要讓性別限制妳，做妳自己，妳是無可取代的」，突破性別框架，從周遭的小小革命做起，社會就更加性別平等。

從婦女權益運動出身、現任衛生福利部政務次長李麗芬，認為臺灣的性平意識，雖然有提升，但還有很大進步空間。 圖／衛生福利部社會及家庭署 提供

擔任今年臺灣女孩日的代言人，林薇謙虛的說，自己覺得很榮幸做這件事，她最想傳達的觀念是，不是每個女孩都要變成特定模樣，每種不同型態的臺灣女孩，都應該被尊重與祝福，要做最獨特的妳自己。

林薇表示，沒有什麼事情是女孩不能做的，也沒有什麼事是女孩一定要做的，做最獨特的妳，也不要害怕跟別人不一樣，這些話送給所有臺灣女孩跟她自己。

擔任今年臺灣女孩日的代言人，林薇認為，每種不同型態的臺灣女孩，都應該被尊重與祝福，要做最獨特的妳自己。 圖／衛生福利部社會及家庭署 提供

臺灣性別平等程度亞洲第一，在衛生福利部中央兒少代表團，正有一群女孩發揮自身影響力，不受限於傳統性別刻板印象，在各種議題參與上發光發熱，她們要向所有女孩傳達「Girls Hooray」。

「不管想成為什麼樣的人，都不應該有人可以限制妳」周子歆認為，想做什麼就去做吧，在人生的道路上，珍惜自己的每個機會；李謙和也說，她認識很多女孩都有專業性，即便現在沒有舞台，但總有一天可以站出來。

黃靜盈表示，大家好奇怎麼定義女孩，但任何定義都只是一種多餘限制，有一句話叫「勇敢並不是妳什麼都不怕，而是妳怕了但還是去做，這就叫勇敢」，她鼓勵每一位女孩要對自己有信心，就算妳失敗了，還是很棒的那個人。

在衛生福利部中央兒少代表團，右起東吳大學社會工作學系三年級黃靜盈/國立金門高級中學普通科三年級李謙和/台北市立和平高級中學三年級周子歆。 圖／衛生福利部社會及家庭署 提供

女孩日專題透過文字述說精采的女力故事，對於臺灣女孩權益的思考，期許未來，好可以再更好，女孩值得被投資，不讓性別限制妳！