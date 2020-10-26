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歷時20年九如農會育種突破 仙履蘭金童找到耐高溫品種
屏東縣九如鄉農會推廣蘭花20年，今年育種出耐熱仙履蘭品系「金童」，原產在海拔1200公以上區域，是仙履蘭黃色素主要來源，原本需要低溫期長，在清明前夕開花，九如農會總幹事龔泰文帶領四健會成員們20年來研究育種，將改良後的「金童」克服屏東耐熱高溫，將開花期提前，也增加國內對仙履蘭屬的認識。
九如鄉農會指出，今年新冠肺炎疫情爆發，影響蝴蝶蘭出口產業，台灣雖然蝴蝶蘭產業發展成熟，但許多國家相繼種植，優勢恐逐漸消退，為讓蘭花產業更多元，仙履蘭有其潛力，相較於蝴蝶蘭的切花10天，仙履蘭的切花40天，盆花可以擺放2個月，花期長。
龔泰文說，仙履蘭屬有100多個品種，「金童」是原產雲貴高原海拔1200公以上，且是仙履蘭黃色素主要來源，相當喜氣。若能在耶誕節前上市，延續到隔年的農曆過年，更能搭配市場需求，歷時20年，經過5代自交，克服困難，今年在金童育種突破，比一般金童隔年4月開花整整提前到5個月。
龔泰文說，仙履蘭以往在產期調節開花困難，利用育種找出耐高溫的品種。原種「金童」的開花環境在攝氏20度，在冬天、春天，經過改良平地早花品系金童，提高到攝氏25度開花。最困難的部分，仙履蘭怕紫外線，屏東的溫度有時攝氏36度高溫，遮光網要多加一層，通常花卉遮2層，仙履蘭遮到3層。改良後的金童，母本一盆約賣5千元、非母本一盆賣1千元。
龔泰文帶領四健會義務指導員20年來，協助九如地區5所學校蘭花栽培與食農教育，每周二晚間在屏北社區大學蘭花香草研究社擔任指導老，每年秋冬都有新品種發展。有意種植花農，可以與九如鄉農會推廣股聯繫。
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