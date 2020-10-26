影／阿里山雲海季來了！ 攝影師上山拍壯闊雲海超美

每年秋冬季節嘉義縣阿里山區，海拔1400公尺番路鄉公田村隙頂，是遊客、攝影師觀賞拍攝雲海重要景點，攝影師們紛紛上山等大景，拍下夢幻雲海、琉璃光美景貼臉書分享，並宣告「阿里山雲海季開始」歡迎遊客上山旅遊賞景！

嘉義市攝影師余信賢，上周五發現溫度驟降、水氣增加，當天下午即上阿里山二延平步道，以空拍機和單眼相機拍下雲海美景，還利用縮時攝影，拍攝雲海奔流壯闊畫面。

余信賢說，要拍雲瀑感覺可加裝「減光鏡」，拍攝時用1秒以上快門，即可呈現雲瀑奔騰流動感，民眾也可以用手機「縮時攝影」功能，透過長時間紀錄，呈現雲海流動美感，但手機一定要拿穩，最好能透過腳架固定。