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幫你省1200！ 肝基會10月31日在龍山寺提供免費肝炎篩檢

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
肝基會董事長許金川呼籲30歲以上民眾出來篩檢B、C型肝炎。記者楊雅棠／攝影
肝基會董事長許金川呼籲30歲以上民眾出來篩檢B、C型肝炎。記者楊雅棠／攝影

肝病有國病之稱，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年造成約一萬多名國人死亡，肝癌更高居癌症死因第二位，其中B型肝炎、C型肝炎是造成國人慢性肝病與肝癌死亡主因。為了早期揪出B、C肝的帶原者和患者，肝病防治學術基金會（肝基會）和艋岬龍山寺攜手合作，將於10月31日在龍山寺提供30歲以上民眾免費肝炎及肝癌篩檢，幫民眾省下到醫院檢查的費用新台幣1200元。

肝基會董事長許金川表示，政府在肝病防治上雖出了不少力，近20年來肝癌死亡率從第一名下降到第二名，國人對肝病的認識也有進步，但還是有一萬多人死於肝病、肝硬化和肝癌。

他說，台灣每五個成人就有一人是B肝帶原者，但初、中期沒有症狀，往往到「眼睛黃了、肚子大了」才發現罹患肝炎。而民國75年全面施打B肝疫苗，因此將擴大篩檢對象切到30歲，希望能涵蓋到沒有施打疫苗的族群，早期發現、早期治療。

選擇與艋岬龍山寺合作，則是希望借助該寺鼎盛的香火，號召更多民眾出來篩檢，並進一步推動民眾填寫肝炎認知問卷，挑戰最多人於12小時內填寫健康問卷的金氏紀錄，待問卷資料統計結果完成後，可提供政府衛生單位做為全民保肝施政的參考。

艋岬龍山寺董事長黃書瑋則表示，艋舺龍山寺將另提供「龍山寺平安符」及「龍山寺限量紀念悠遊卡」給前6000名民眾，讓參與篩檢的民眾可以和艋舺龍山寺結緣，祈求菩薩庇佑，守護身心靈健康。

本次篩檢資格為年滿30歲以上民眾，肝基會提醒民眾須攜帶身分證、口罩，不須空腹「吃飽再來」。檢查項目包括：B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C型肝炎抗體、肝癌檢查（甲種胎兒蛋白AFP）、肝功能（GOT、GPT）；篩檢報告將於二周內寄送民眾家中，並協助將患者轉介至醫療院所治療。（諮詢專線：0800-000-583）

B型肝炎 龍山寺 肝癌

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