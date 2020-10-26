台灣大御守錶照護上線 銀髮守護分分秒秒

根據國發會的研究預估，台灣將在2025年進入超高齡社會，台灣目前65歲以上老年人口約占總人口的14%，其中罹患失智症長者約有二十餘萬人，加上具有輕微認知障礙的長者，總數將近九十萬人。如何妥善關懷及照護長輩，成為許多家庭必須面對的重要課題。台灣大總經理林之晨表示，自己就有協尋長者的切身經驗，為了避免這種可能失去親人的風險，台灣大哥今天正式推出「myAngel科技照護」體系，包括專為高走失風險族群量身打造的myAngel御守錶、關心年長者活動狀態的myAngel App，以及同步啟動M+通訊軟體「愛協尋」服務功能，整合「關懷、預防、協助」三項服務，全民一起「銀髮守護，分分秒秒」。

林之晨提到，有一次自己跟著堂兄弟及表兄弟，有的走路，有的開車，尋找一位家族長輩，還好幸運地找到，因此有深刻體會，希望長者們都能有完善的照護服務。台灣大哥大針對年長者、高走失風險族群以及照護者，推出具有次世代定位、遠端求助等多項功能的「myAngel科技照護」體系，整合集團核心技術及電信、網路資源，投入科技照護服務領域。這向專案具有高度公益性，不會以財務結果作為唯一的指標，更重要的是能協助有需要的家庭。

myAngel御守錶具備多重定位功能，可涵蓋室內室外，讓照顧者掌握長者位置；家屬亦可設定特定地理範圍，當長者進入或離開範圍時通知家屬，減少走失風險；當長者遭遇緊急狀況時，可用myAngel御守錶「一鍵呼救」功能，釋出求救訊息，並提供當下呼救定位點，讓家屬可依此定位點到場救援。此外，御守錶並具備計步功能，可以記錄長者每日運動量，持續健康關懷。myAngel御守錶，運用NB-IoT技術，充分發揮物聯網的低功耗特性，讓手錶待機可長達5到7天。另外，操作功能也很簡單，沒有其他手錶可能誤觸語音、簡訊等產生額外費用的困擾，降低對手錶配戴者的干擾，同時也減輕照護者的負擔。

除了軟硬體的搭配，台灣大今也宣布M+通訊軟體「愛協尋」服務正式開通，號召各地志工加入服務群組。志工可選擇自己所在區域，當有長者走失，會根據長者手錶的GPS座標，對應出行政區域，發送給該行政區域能協助協尋的志工，志工在M+群組內收到協尋通知後，點開內容可看到待協尋個案的資料(走失衣物、特徵、照片、家屬聯絡電話等)，為確保個人資料受到保護，協尋網頁將在家屬通報尋獲/或是48小時自動截止後下架。目前台灣大集團已有逾千名員工參與「愛協尋」計畫的教育訓練，未來也會尋求公益團體協助，鼓勵有興趣參與協尋的志工踴躍加入，發揮影響力，成為守護長輩的天使。