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台灣大御守錶照護上線 銀髮守護分分秒秒

攝影中心 / 記者鄭超文/即時報導
台灣大哥上午正式推出「myAngel科技照護」體系，台灣大總經理林之晨（左）率先捐贈100支御守錶給全台7家深耕失智關懷的公益團體及醫院，由天主教失智老人基金會主任陳俊佑（右）代表接受。記者鄭超文／攝影
台灣大哥上午正式推出「myAngel科技照護」體系，台灣大總經理林之晨（左）率先捐贈100支御守錶給全台7家深耕失智關懷的公益團體及醫院，由天主教失智老人基金會主任陳俊佑（右）代表接受。記者鄭超文／攝影

根據國發會的研究預估，台灣將在2025年進入超高齡社會，台灣目前65歲以上老年人口約占總人口的14%，其中罹患失智症長者約有二十餘萬人，加上具有輕微認知障礙的長者，總數將近九十萬人。如何妥善關懷及照護長輩，成為許多家庭必須面對的重要課題。台灣大總經理林之晨表示，自己就有協尋長者的切身經驗，為了避免這種可能失去親人的風險，台灣大哥今天正式推出「myAngel科技照護」體系，包括專為高走失風險族群量身打造的myAngel御守錶、關心年長者活動狀態的myAngel App，以及同步啟動M+通訊軟體「愛協尋」服務功能，整合「關懷、預防、協助」三項服務，全民一起「銀髮守護，分分秒秒」。

林之晨提到，有一次自己跟著堂兄弟及表兄弟，有的走路，有的開車，尋找一位家族長輩，還好幸運地找到，因此有深刻體會，希望長者們都能有完善的照護服務。台灣大哥大針對年長者、高走失風險族群以及照護者，推出具有次世代定位、遠端求助等多項功能的「myAngel科技照護」體系，整合集團核心技術及電信、網路資源，投入科技照護服務領域。這向專案具有高度公益性，不會以財務結果作為唯一的指標，更重要的是能協助有需要的家庭。

myAngel御守錶具備多重定位功能，可涵蓋室內室外，讓照顧者掌握長者位置；家屬亦可設定特定地理範圍，當長者進入或離開範圍時通知家屬，減少走失風險；當長者遭遇緊急狀況時，可用myAngel御守錶「一鍵呼救」功能，釋出求救訊息，並提供當下呼救定位點，讓家屬可依此定位點到場救援。此外，御守錶並具備計步功能，可以記錄長者每日運動量，持續健康關懷。myAngel御守錶，運用NB-IoT技術，充分發揮物聯網的低功耗特性，讓手錶待機可長達5到7天。另外，操作功能也很簡單，沒有其他手錶可能誤觸語音、簡訊等產生額外費用的困擾，降低對手錶配戴者的干擾，同時也減輕照護者的負擔。

除了軟硬體的搭配，台灣大今也宣布M+通訊軟體「愛協尋」服務正式開通，號召各地志工加入服務群組。志工可選擇自己所在區域，當有長者走失，會根據長者手錶的GPS座標，對應出行政區域，發送給該行政區域能協助協尋的志工，志工在M+群組內收到協尋通知後，點開內容可看到待協尋個案的資料(走失衣物、特徵、照片、家屬聯絡電話等)，為確保個人資料受到保護，協尋網頁將在家屬通報尋獲/或是48小時自動截止後下架。目前台灣大集團已有逾千名員工參與「愛協尋」計畫的教育訓練，未來也會尋求公益團體協助，鼓勵有興趣參與協尋的志工踴躍加入，發揮影響力，成為守護長輩的天使。

為了讓這項服務能夠照顧弱勢，台灣大哥大基金會率先捐贈100支御守錶給全台7家深耕失智關懷的公益團體及醫院，包括天主教失智老人基金會、新竹仁慈醫院、曉明基金會、虎尾若瑟醫院、聖瑪爾定醫院、聖功醫院，以及羅東聖母醫院。代表受贈的天主教失智老人基金會主任陳俊佑表示，感謝台灣大哥大關心失智長者走失議題，公益捐贈myAngel御守錶，並感謝此次參與受贈的其他6個單位一起共襄盛舉，建立防護網，當意外真的發生時，能更快找到失智者，降低風險，也減緩家屬不安的情緒。未來也期待民眾對失智症有更多的理解，適時的多一份關心，創造失智友善環境。

台灣大哥上午正式推出「myAngel科技照護」體系，包括專為高走失風險族群量身打造的myAngel御守錶、關心年長者活動狀態的myAngel App，以及同步啟動M+通訊軟體「愛協尋」服務功能，整合「關懷、預防、協助」三項服務，全民一起「銀髮守護，分分秒秒」。記者鄭超文／攝影
台灣大哥上午正式推出「myAngel科技照護」體系，包括專為高走失風險族群量身打造的myAngel御守錶、關心年長者活動狀態的myAngel App，以及同步啟動M+通訊軟體「愛協尋」服務功能，整合「關懷、預防、協助」三項服務，全民一起「銀髮守護，分分秒秒」。記者鄭超文／攝影
台灣大哥上午正式推出「myAngel科技照護」體系，包括專為高走失風險族群量身打造的myAngel御守錶、關心年長者活動狀態的myAngel App，以及同步啟動M+通訊軟體「愛協尋」服務功能，整合「關懷、預防、協助」三項服務，全民一起「銀髮守護，分分秒秒」。記者鄭超文／攝影
台灣大哥上午正式推出「myAngel科技照護」體系，包括專為高走失風險族群量身打造的myAngel御守錶、關心年長者活動狀態的myAngel App，以及同步啟動M+通訊軟體「愛協尋」服務功能，整合「關懷、預防、協助」三項服務，全民一起「銀髮守護，分分秒秒」。記者鄭超文／攝影
台灣大哥上午正式推出「myAngel科技照護」體系，邀請個人用戶事業群副總經理暨數據長詹兆源（左起）、台灣大總經理林之晨、天主教失智老人基金會主任陳俊佑與台灣大基金會執行長劉麗惠共同宣布系統上線。記者鄭超文／攝影
台灣大哥上午正式推出「myAngel科技照護」體系，邀請個人用戶事業群副總經理暨數據長詹兆源（左起）、台灣大總經理林之晨、天主教失智老人基金會主任陳俊佑與台灣大基金會執行長劉麗惠共同宣布系統上線。記者鄭超文／攝影
台灣大哥上午正式推出「myAngel科技照護」體系，邀請個人用戶事業群副總經理暨數據長詹兆源（左起）、台灣大總經理林之晨、天主教失智老人基金會主任陳俊佑與台灣大基金會執行長劉麗惠共同宣布系統上線，林之晨更宣布捐贈100支御守錶給全台7家深耕失智關懷的公益團體及醫院，由陳俊佑代表接受。記者鄭超文／攝影
台灣大哥上午正式推出「myAngel科技照護」體系，邀請個人用戶事業群副總經理暨數據長詹兆源（左起）、台灣大總經理林之晨、天主教失智老人基金會主任陳俊佑與台灣大基金會執行長劉麗惠共同宣布系統上線，林之晨更宣布捐贈100支御守錶給全台7家深耕失智關懷的公益團體及醫院，由陳俊佑代表接受。記者鄭超文／攝影

失智症 老年人口

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