聽新聞
test
0:00 / 0:00
汙染物累積+臭氧濃度上升 中南部空品亮橘燈
環保署表示，今天東北季風減弱，環境風場轉為東北東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部空品區以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，須留意臭氧濃度上升。
今天各地空品，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；馬祖及金門地區為「普通」等級，午後中部近山區可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
環保署說，27、28日環境風場為東北東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，汙染物較易累積，午後臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言