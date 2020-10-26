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汙染物累積+臭氧濃度上升 中南部空品亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起四天空品。圖／取自空品監測網
今起四天空品。圖／取自空品監測網

環保署表示，今天東北季風減弱，環境風場轉為東北東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部空品區以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，須留意臭氧濃度上升。

今天各地空品，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；馬祖及金門地區為「普通」等級，午後中部近山區可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署說，27、28日環境風場為東北東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，汙染物較易累積，午後臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署 金門 澎湖

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