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金門老兵召集令吸引人 台灣老兵搭機趕參加

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
今年金門縣政府推出「金門老兵召集令」活動，送的紀念酒。圖／民眾提供
今年金門縣政府推出「金門老兵召集令」活動，送的紀念酒。圖／民眾提供

國防部正討論明年教召加天數和次數內容，退役軍人要回召問題引起熱烈討論，金門縣政府推出的「2020金門老兵召集令」旅遊推廣系列活動很吸引老兵，在台灣的老兵最近趕著回金門參加這項召集令，因為月底前有安心旅遊補助，老兵回金門參加「召集令」，金門縣政府還送紀念禮物。

金門縣政府的「金門老兵召集令」從9月30日起至12月15日止，活動期間返金旅遊並參加活動之金門老兵，得申領金門老兵專屬紀念品；安心旅遊補助到本月底止，到離島旅遊住宿加碼補助1000元，金門縣政府也加碼，因此最近平日，金門的旅遊人潮多。

「2020金門老兵召集令」專屬紀念品申領受理對象，要曾經在金門服役且已退役之陸軍、海軍、空軍老兵，需備齊下列文件， 在金服役佐證文件，如：證件、文件、照片、獎狀、勳章、派令、金門部隊提供紀念之私章、金門出任務時之保險單、金門部隊核發之休假單、金門部隊核發之通行證；無可資證明的金門服役證明文件者，需到兵籍所在地後備指揮部申請，後備指揮部提供軍職經歷文件亦可受理。

金門老兵今年可領到「2020年金門老兵專屬紀念酒」1瓶，還有神秘禮物；2020年金門老兵專屬紀念酒「金門十景酒之樓重莒光酒品」限量8000份，活動期間內，送完為止。每人限申領一次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年金門縣政府推出「金門老兵召集令」活動，送的神秘禮物。圖／民眾提供
今年金門縣政府推出「金門老兵召集令」活動，送的神秘禮物。圖／民眾提供

金門 老兵 安心旅遊

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