明華園大戲《鯤鯓平卷》臺中歌劇院登場

將簡短幾行字的民間傳說，轉化成藝術性與故事性兼具的劇場演出，明華園戲劇總團創團91週年，推出籌備長達3年的新製作《鯤鯓平卷》，總編導陳勝國這次選擇從本土故事出發，將流傳在臺南南鯤鯓地區的地方傳說搬上舞台，並且發揮「鬼才」編導功力，在明華園拿手的神仙大戲中加入穿越劇等創新橋段，

相傳五府千歲早年渡海來臺時，尋得風水寶地槺榔山欲興建廟宇，不料多年後重返此地，卻發現寶地已被囝仔公佔據，雙方漸由口舌之爭轉為一場驚天動地的神鬼大戰。

總編導也是國家文藝獎得主陳勝國，以臺灣沿海地區的王爺信仰為背景，將民間傳說「南鯤鯓五府大戰囝仔公」故事，改編成明華園年度大戲《鯤鯓平卷》，並由孫翠鳳、陳勝在、鄭雅升、陳昭婷、明華園第三代青年軍以及藝術家族聯手共演，齊力呈現浩大的神仙戲場面。

陳勝國巧妙運用時空穿越的元素，為《鯤鯓平卷》增添更多想像空間。由第一丑角陳勝在飾演的土地公，不僅穿越到現代變身吉他手，更將大膽追愛；無敵小生孫翠鳳飾演的五府千歲大王，率領天兵天將與由陳昭婷飾演的囝仔公上演對戰武戲，這場重頭戲從天界打到人間，時空穿越場景的變換過程，將直接在舞台上呈現，帶給觀眾全新的觀戲體驗。

面對今年突如其來的疫情，孫翠鳳感慨，上半年度受到疫情衝擊，明華園也承受了極大的營運壓力。然而此次新戲上檔，廣大戲迷仍以實際行動購票支持，讓她充滿感恩，也更加深要以完美演出回饋戲迷的信念。節目訂於11月7日、8日在臺中國家歌劇院演出，將帶領觀眾一同穿越古今200年。

2020 NTT遇見巨人─明華園戲劇總團《鯤鯓平卷》

南鯤鯓傳奇─五府千歲大戰囝仔公

2020/11/7(六)14:30

2020/11/8(日)14:30

臺中國家歌劇院大劇院

兩廳院售票網：https://wenk.in/ntt07YWfX

官網頁面：https://wenk.in/ntt07wF9P

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