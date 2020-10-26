她睡醒肩頸僵硬以為落枕 醫生臉色大變令「馬上住院」

一名婦人午睡起來感到脖頸僵硬，到醫院檢查無異常以為是落枕，事後因未好轉再度就醫，被神經外科醫生檢查出是腦出血、動脈瘤破裂的重症，緊急入院手術才撿回一命。

錢江晚報報導，寧波一名王姓婦人前陣子在家午睡，醒來後感到脖子僵硬，伴隨頭痛、發冷、噁心等症狀，他到醫院做斷層檢查，但沒有異常，她想說可能是落枕，就到中醫去推拿治療。

隔天王婦還是不放心，又到醫院去做核磁共振，仍未見異常。過了四五天症狀未緩解，她又換了一家醫院的神經內科檢查，醫生會診神經外科，竟被要求「馬上住院」，原因是很可能腦出血。

王婦半信半疑，說要回家和家人商量，傍晚醫生還直接打電話到她家要求趕快就醫，不然會有危險。王婦被嚇得趕到醫院，醫生安排急診，她被確診為「左側後交通動脈瘤破裂，蜘蛛網膜下腔出血」，馬上進行手術，才保住一命。

醫生解釋，像王婦這種屬於動脈瘤破裂後微量出血，斷層檢查難以診斷，若症狀和體態屬於該疾病典型患者，需要進一步做腦血管方面的檢查，否則易發生二次破裂出血，死亡率極高。

醫生指出，蜘網膜下腔出血具有高致殘率、高致死率和高再發率，少數患者發病前兩週有頭痛、頭暈、視力改變或頸部僵直，一般年輕人比老人更多見，常被臨床誤診為偏頭痛或頸椎病。

該病發有幾個高危險群，包括40～60歲、停經婦女、高血壓患者、有抽煙酗酒習慣之人等等，另外天氣冷也容易引發蜘網膜下腔出血，因此冬天和春天最易發病。