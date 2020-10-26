快訊

殺死中國電影的「龍標」？獨立影展的悲涼無聲

秋高氣爽日夜溫差大 週四變天北台灣轉冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋高氣爽日夜溫差大 週四變天北台灣轉冷

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
第18號颱風「莫拉菲」在菲律賓中部，即將進入南海，其路徑明顯較「沙德爾」偏南；距台更遙遠，故其外圍水氣無影響。圖／中央氣象局提供
第18號颱風「莫拉菲」在菲律賓中部，即將進入南海，其路徑明顯較「沙德爾」偏南；距台更遙遠，故其外圍水氣無影響。圖／中央氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第18號颱風「莫拉菲」在菲律賓中部，即將進入南海，其路徑明顯較「沙德爾」偏南；距台更遙遠，故其外圍水氣無影響。

吳德榮說，最新(25日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，菲律賓東方海域海溫高，仍有利「熱帶擾動」接連發展；週六(31日)20時模擬圖顯示，另有熱帶擾動在菲律賓中部附近(與「莫拉菲」今晨位置相近)。未來仍向西進入南海，模擬路徑亦與「莫拉菲」大同小異，但模擬已超過7天，有「不確定性」，應持續觀察。

中央氣象局表示，今（26）日東北季風減弱，氣溫稍回升；台灣東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，明（27）日東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴為多雲到晴的天氣；中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

吳德榮表示，今(26日)晨冷空氣雖減弱，因輻射冷卻作用，北台灣平地最低氣溫仍與昨晨類似，約在18、19度(截至5時：苗栗頭屋鄉17.6度、新竹寶山鄉17.8度、新北雙溪區18.8度)。最新歐洲模式模擬顯示，今天各地為晴時多雲的天氣；白天北台灣舒適、中南部微熱，早晚仍偏涼；日夜溫差大，應注意。

他說，今天各地區平地氣溫如下：北部19至29度、中部20至32度、南部21至32度、東部20至30度。明天(27日)、週三(28日各地大多仍為晴時多雲的天氣，白天北台灣舒適、中南部微熱，早晚偏涼；日夜溫差大。東半部水氣逐日漸增，天氣變化很輕微，唯北海岸、北部山區及東北部局部短暫雨的機率，逐日漸提升。

最新模式模擬顯示，週四(29日)至週五(30日)白天，台灣附近東北風增強，迎風面大台北及東半部轉為有局部短暫雨，桃園多雲；背風面新竹以南仍為晴時多雲的天氣。

吳德榮表示，週五晚起至週日(1日)水氣少，天氣恢復晴朗穩定。週四冷空氣(比前波略強)開始南下、週五達最強，北台轉冷，其他地區氣溫亦下降；週五晚、週六晨北台灣平地最低氣溫約可降至15、16度左右，有機率再創入秋新低(前波最低在桃園平地16.4度)。週六白天起至週日，冷空氣減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大，週末為「秋高氣爽」的天氣。

吳德榮 金門 天氣動態

延伸閱讀

莫拉菲颱風生成 吳德榮：離台灣太遠水氣影響不大

低溫下探17度！ 吳德榮：莫拉菲颱風將生成

桃園楊梅區17.3度創入秋最低溫！ 吳德榮：降雨趨緩

宜蘭縣大豪雨 吳德榮：注意東北季風異常降水

相關新聞

秋高氣爽日夜溫差大 週四變天北台灣轉冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第18號颱風「莫拉菲」在菲律賓中部，即將進入南海...

復康巴士難叫 民眾哀嘆「搭到像中彩券」

身障者往返醫院就診常需復康巴士載送，但多數縣市復康巴士數量與身障需求有極大差距，以高雄為例，身障人口14萬，復康巴士16...

無障礙小黃要價百萬 嚇跑不少運將

為填補復康巴士空缺，愈來愈多民營計程車加入無障礙交通服務，有運將直言，通用計程車不怕沒生意，又有政府營業獎勵金可拿，但前...

斷軌爆懲處基層 台鐵重啟調查

台鐵正值多事之秋，昨又傳出日前斷軌事件懲處基層人員。一名最先發現鐵軌出現裂痕的道班領工，當天雖緊急加裝魚尾鈑加固，但未及...

口罩抗疫 七成獨處女愛戴 男怕豬隊友

我國防疫有成，一般認為與勤戴口罩有關。國內一項觀察萬人防疫行為的調查發現，今年二月疫情剛起之初，超過五成民眾自動自發戴口...

一張圖看天氣！ 下周前期穩定後濕涼 周四變天是關鍵

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，本周一至周三東北季風減弱，各地天氣大致穩定，僅東半部、北海岸及北部山區偶有短暫...

【無差別老街／上】全長一樣！全台老街為何越變越像「連鎖店」

台灣老街各有典故和特色，但逛完各地不同後，不少人有「不來，終生遺憾；來了，遺憾終生」之感。原因出在從北到南的老街似乎成了「連鎖經營」，賣的小吃、紀念品都差不多，淪為「無差別老街」，擠壓原有的歷史特色。

15對新人 阿里山神木下結婚

千年神木見證浪漫。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處這兩天在阿里山香林神木平台舉行「阿里山神木下婚禮」，該活動已邁入第十...

口罩抗疫／耍MAN罩不住 小心重症突襲

研究發現，男性耍MAN較不愛戴口罩，但專家提醒，男性有較多重症風險因子，加上男性荷爾蒙導致較激烈的免疫反應，一旦罹患流感...

醫病天地／防流感 打疫苗戴口罩勤洗手

新冠肺炎疫情籠罩全球，民眾施打流感疫苗踴躍，聯新國際醫院感染科主任林芸合說，由於流感病毒抗原變異的特性，人們無法獲得終生...

醫病天地／保健食品 不是「有吃有保庇」

近年保健風氣盛行，許多人常抱著「有吃有保庇」的心情，服用各種健康、保健類食品，台北慈濟醫院藥師王平宇提醒，若因慢性病正在...

醫病天地／治療矯正並行 避免凍甲復發

俗稱「凍甲」的嵌甲症，不但影響患者生活品質，若症狀嚴重，小小一片指甲刺進肉，足讓人感到椎心之痛。皮膚科醫師表示，目前有侵...

熱門新聞

51歲男打疫苗命危 家屬痛哭：不能接受健康的人變這樣

水情告急！日月潭九蛙見七蛙　霧社水庫持續惡化

台南國1路段更改標示民眾看不懂 高公局：會加強宣導

統一7-ELEVEn獅隊封王 28至30日推第二件5折優惠

這裡每隔1周就生成1颱風 鄭明典：真是颱風窩

一張圖看天氣！ 下周前期穩定後濕涼 周四變天是關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。