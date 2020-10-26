秋高氣爽日夜溫差大 週四變天北台灣轉冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第18號颱風「莫拉菲」在菲律賓中部，即將進入南海，其路徑明顯較「沙德爾」偏南；距台更遙遠，故其外圍水氣無影響。

吳德榮說，最新(25日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，菲律賓東方海域海溫高，仍有利「熱帶擾動」接連發展；週六(31日)20時模擬圖顯示，另有熱帶擾動在菲律賓中部附近(與「莫拉菲」今晨位置相近)。未來仍向西進入南海，模擬路徑亦與「莫拉菲」大同小異，但模擬已超過7天，有「不確定性」，應持續觀察。

中央氣象局表示，今（26）日東北季風減弱，氣溫稍回升；台灣東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，明（27）日東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴為多雲到晴的天氣；中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

吳德榮表示，今(26日)晨冷空氣雖減弱，因輻射冷卻作用，北台灣平地最低氣溫仍與昨晨類似，約在18、19度(截至5時：苗栗頭屋鄉17.6度、新竹寶山鄉17.8度、新北雙溪區18.8度)。最新歐洲模式模擬顯示，今天各地為晴時多雲的天氣；白天北台灣舒適、中南部微熱，早晚仍偏涼；日夜溫差大，應注意。

他說，今天各地區平地氣溫如下：北部19至29度、中部20至32度、南部21至32度、東部20至30度。明天(27日)、週三(28日各地大多仍為晴時多雲的天氣，白天北台灣舒適、中南部微熱，早晚偏涼；日夜溫差大。東半部水氣逐日漸增，天氣變化很輕微，唯北海岸、北部山區及東北部局部短暫雨的機率，逐日漸提升。

最新模式模擬顯示，週四(29日)至週五(30日)白天，台灣附近東北風增強，迎風面大台北及東半部轉為有局部短暫雨，桃園多雲；背風面新竹以南仍為晴時多雲的天氣。

吳德榮表示，週五晚起至週日(1日)水氣少，天氣恢復晴朗穩定。週四冷空氣(比前波略強)開始南下、週五達最強，北台轉冷，其他地區氣溫亦下降；週五晚、週六晨北台灣平地最低氣溫約可降至15、16度左右，有機率再創入秋新低(前波最低在桃園平地16.4度)。週六白天起至週日，冷空氣減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大，週末為「秋高氣爽」的天氣。