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一張圖看天氣！ 下周前期穩定後濕涼 周四變天是關鍵

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局預報未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」
中央氣象局預報未來一周天氣。圖／取自臉書粉絲團「報天氣」

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，本周一至周三東北季風減弱，各地天氣大致穩定，僅東半部、北海岸及北部山區偶有短暫雨，留意周三東半部水氣稍增多，降雨機率會略提高一些。

周四東北風增強，周五、周六東北風影響，北台灣天氣轉涼，尤其周五一整天至周六清晨感受最為明顯；桃園以北、東半部地區也因東北風帶來的水氣增加，有短暫雨，周六水氣就會較為減少，中南部地區則受東北風影響小，仍為多雲到晴的天氣。

周日東北季風減弱，氣溫稍回升，水氣也更進一步減少，僅東半部地區，大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

今天清晨形成第18號颱風莫拉菲，氣象局說，未來將持續偏西通過菲律賓群島後往越南方向移動，由於其行經路徑緯度偏南，對台灣並無直接影響。

氣象局提醒提醒，天氣已逐漸進入深秋，即便無冷空氣影響，各地早晚都偏涼，早出晚歸記得多帶一件外套備用，避免著涼。

氣象局 越南

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