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鎖定高汙染潛勢農地 環保署擬建預警系統監測灌溉水源

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
工廠管理輔導法去年修正通過，農地工廠大限延後20年。本報資料照片
工廠管理輔導法去年修正通過，農地工廠大限延後20年。本報資料照片

工廠管理輔導法去年修正通過，農地工廠大限延後20年，為預防工廠廢水流入灌溉渠道汙染農田，環保署擬設預警機制，即時監測灌溉系統是否含有重金屬等汙染物質，一但發現超標可及時通知停灌或改灌，並循線追查排汙兇手；預計每年監測100公頃高汙染潛勢農地，首要瞄準農地汙染列管數較多的彰化、台中、桃園三縣市。

農委會過去統計，全台有13萬家農地違章工廠，工輔法修正草案去年在爭議中三讀通過，既存的低汙染違章工廠輔導期限延後20年，2016年5月20日以後新增的農地工廠則「即報即拆」，地方政府可直接斷水斷電，但至今實際拆除或斷水電的件數寥寥可數。

工輔法落實效率不彰，經濟部態度消極，農委會也未堅守保護農地立場，為避免違章工廠排廢汙染農田，反而由環保署主動跳出來監測。環保署長年列管汙染農地並追蹤整治進度，目前剩下1366處預計明年底全數解除列管，未來將加強預防工作，在農地灌溉系統布建小型監測系統，可以即時掌握有無汙染物，目前正在跟地方環保局討論布建點位。

環保署舉例，往年農地汙染最主要來源是灌溉水源，灌溉系統排放端到土壤受體端，中間可能存在事業汙染源，將盤點重要節點即時監測水質，即使重金屬等汙染物數值一開始合乎標準，久了也會造成影響，且過去透過灌溉渠道難以找到汙染行為人，未來有監測系統可及早預防水質惡化，並循線找到汙染行為人求償。

但台灣有70萬公頃農地，無法全面布置監測系統，環保署說，全台很多優良安全農地，如果全數監測也不夠有效率，目前預計每年篩選出100公頃農地固定監測，主要對象是具有高汙染潛勢、或曾遭到汙染、當地仍有工廠的高風險農地。

目前尚待整治的汙染農地以彰化、台中、桃園比例為最高，被列為優先監測對象，環保署說，未來不排除參考空氣品質監測模式，將灌溉水質資料即時公開上網，讓民眾監督。

農地工廠 環保署 水質

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