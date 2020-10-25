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環團：農地工廠新增速度快 漏網之魚恐難抓

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
工廠管理輔導法去年修正通過，農地工廠大限延後20年。本報資料照片
工廠管理輔導法去年修正通過，農地工廠大限延後20年。本報資料照片

農地違章工廠排廢汙染良田，環保署擬建置監測系統及早預警，環團指出，肯定環保署願意監測灌溉水質，但農地工廠新增速度相當快，不一定在官方列管範圍，且監測數量有限，可能有漏網之魚，源頭仍是要嚴管農地工廠，徹底落實即報即拆。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，水質監測愈及時愈好，但如果監測的點位不夠多，效果也有限；過去曾聽說農田水利會發現水質遭到汙染，但後續沒有環保單位介入，因此落實執法仍是最重要的一環，否則只是監測但沒有具體行動，意義也不大。

施月英說，長期走訪地方農田，觀察並舉報違章工廠，發現政府根本沒在抓，尤其工輔法通過後，農地工廠新增速度愈來愈快，承作鐵皮屋業者還說「過年後訂單接不完」，有人研判是台商回流需要廠房，但另一方面也是看準政府不會抓，導致非法業者肆無忌憚，根本不怕工輔法。

工輔法明定2016年5月20日以後的新增農地工廠「即報即拆」，地球公民基金會山林國土組研究員吳沅諭說，農地工廠其實仍在持續增加當中，許多被檢舉了也沒被拆，因為政府稽查根本沒落實，還有業者看到「隔壁沒被拆」自己乾脆也蓋起來，根本難以遏阻農地違章工廠發展。

吳沅諭指出，中高汙染農地工廠雖有跨部會聯合稽查機制，但各部會角色分工根本沒確認，私下詢問地方政府，發現許多公務員都不清楚稽查流程跟作法，公民團體因此更無法監督。環保署雖然主動監測水質，但這可能只是治標不治本，仍要回歸經濟部、地方政府鐵腕斷水斷電及落實稽查，才能真正解決問題。

農地工廠 水質 環保署

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