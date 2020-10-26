健康你我他／經歷大病一場 我心重開機

發現罹癌才30歲，那時在家照顧一歲多的幼兒，腹中還有四個多月的孩子，沒想到乳房硬塊不是因為餵母乳使乳腺阻塞，而是癌細胞。脖子的淋巴也摸到腫塊，萬不得已，只能選擇把孩子引產，積極接受治療，希望還能繼續照顧一歲多的老大。

剛發現時很驚訝，對癌是什麼也不是很清楚，雖聽說年輕得癌可能是基因問題，但反省生活習慣，在吃、睡、運動、心情方面，並沒有很重視，因照顧幼兒疲累，無暇關注自己，甚至沒有警覺身體已不對勁。

好在有信仰，痛定思痛，把生命交給上帝，醫療交給醫師，我盡力調整生活、照顧家庭。治療過程中，得到許多人幫助和關懷，教會媽媽排班幫我做便當，讓我有體力面對治療，也能專心陪伴孩子；家人、朋友時不時的關心問候；爸媽、公婆的支援和照顧。

在關愛中，我想要好好活下去，希望病好了能回饋社會。

經歷了化療、標靶、開刀、放療、吃藥，從發現罹癌至今七年多，大病一場的經歷，讓我的心像是重開機，「生命如此有限，生命中的優先次序是什麼？什麼是重要的人事物？需要有怎樣合宜的界線保護身體與心靈？」

經歷過辛苦抗癌，更珍惜習以為常的每一天；走過低谷，更能同理陪伴在病痛中的人。