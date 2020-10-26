聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／經歷大病一場 我心重開機

聯合報 / 文／許心怡（竹市東區）
發現罹癌才30歲，那時在家照顧一歲多的幼兒，腹中還有四個多月的孩子，沒想到乳房硬塊不是因為餵母乳使乳腺阻塞，而是癌細胞。脖子的淋巴也摸到腫塊，萬不得已，只能選擇把孩子引產，積極接受治療，希望還能繼續照顧一歲多的老大。 圖／許心怡（竹市東區）
發現罹癌才30歲，那時在家照顧一歲多的幼兒，腹中還有四個多月的孩子，沒想到乳房硬塊不是因為餵母乳使乳腺阻塞，而是癌細胞。脖子的淋巴也摸到腫塊，萬不得已，只能選擇把孩子引產，積極接受治療，希望還能繼續照顧一歲多的老大。 圖／許心怡（竹市東區）

發現罹癌才30歲，那時在家照顧一歲多的幼兒，腹中還有四個多月的孩子，沒想到乳房硬塊不是因為餵母乳使乳腺阻塞，而是癌細胞。脖子的淋巴也摸到腫塊，萬不得已，只能選擇把孩子引產，積極接受治療，希望還能繼續照顧一歲多的老大。

剛發現時很驚訝，對癌是什麼也不是很清楚，雖聽說年輕得癌可能是基因問題，但反省生活習慣，在吃、睡、運動、心情方面，並沒有很重視，因照顧幼兒疲累，無暇關注自己，甚至沒有警覺身體已不對勁。

好在有信仰，痛定思痛，把生命交給上帝，醫療交給醫師，我盡力調整生活、照顧家庭。治療過程中，得到許多人幫助和關懷，教會媽媽排班幫我做便當，讓我有體力面對治療，也能專心陪伴孩子；家人、朋友時不時的關心問候；爸媽、公婆的支援和照顧。

在關愛中，我想要好好活下去，希望病好了能回饋社會。

經歷了化療、標靶、開刀、放療、吃藥，從發現罹癌至今七年多，大病一場的經歷，讓我的心像是重開機，「生命如此有限，生命中的優先次序是什麼？什麼是重要的人事物？需要有怎樣合宜的界線保護身體與心靈？」

經歷過辛苦抗癌，更珍惜習以為常的每一天；走過低谷，更能同理陪伴在病痛中的人。

延伸閱讀

徐若瑄沒罹癌認身體已好轉 黃子佼秀泡湯裸女曝原因

NBA／布朗透露參加復賽理由 完成與罹癌祖父的約定

湯普森暖心之舉 一圓罹癌臨終粉絲最後心願

3臉部罹癌長者術後免植皮 亞大醫巧手獲刊登國際期刊

相關新聞

復康巴士難叫 「搭到像中彩券」

身障者往返醫院就診常需復康巴士載送，但多數縣市復康巴士數量與身障需求有極大差距，以高雄為例，身障人口14萬，復康巴士16...

無障礙小黃要價百萬 嚇跑不少運將

為填補復康巴士空缺，愈來愈多民營計程車加入無障礙交通服務，有運將直言，通用計程車不怕沒生意，又有政府營業獎勵金可拿，但前...

提高復康巴士周轉率 高雄推醫療快速通關

高市搭乘復康巴士民眾8成持有重度殘障手冊，6成為60歲以上長輩，交通局與高醫合作推出「醫療快速通關服務」，透過訂車系統與...

一張圖看天氣！ 下周前期穩定後濕涼 周四變天是關鍵

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，本周一至周三東北季風減弱，各地天氣大致穩定，僅東半部、北海岸及北部山區偶有短暫...

醫病天地／防流感 打疫苗戴口罩勤洗手

新冠肺炎疫情籠罩全球，民眾施打流感疫苗踴躍，聯新國際醫院感染科主任林芸合說，由於流感病毒抗原變異的特性，人們無法獲得終生...

醫病天地／保健食品 不是「有吃有保庇」

近年保健風氣盛行，許多人常抱著「有吃有保庇」的心情，服用各種健康、保健類食品，台北慈濟醫院藥師王平宇提醒，若因慢性病正在...

醫病天地／治療矯正並行 避免凍甲復發

俗稱「凍甲」的嵌甲症，不但影響患者生活品質，若症狀嚴重，小小一片指甲刺進肉，足讓人感到椎心之痛。皮膚科醫師表示，目前有侵...

醫病天地／茹素選對食材 避免腎功能惡化

84歲美國女婿羅伯威奇跟隨妻子吃素30年，但罹患腎臟病末期，羅伯威奇有次返台省親遭遇尿毒症瀕死危機，到台中慈濟醫院治療，...

日月潭蓄水下降 九蛙見七蛙

今年因無颱風襲台，導致降雨量稀少，全台整體水情不佳，日月潭水庫蓄水率跌破9成，知名「九蛙疊像」因此有七蛙見客；霧社水庫水...

健康名人堂／代孕法制化 幫不孕家庭追求幸福

代理孕母草案五月由吳秉叡委員提出通過立法院一讀。為了二讀實質審查做準備，吳委員近日召開公聽會，距離前次相同主題的公聽會，已經時隔七年。

曬太陽 補充維生素D 可防新冠肺炎？

● 攝取足量維生素D、鈣和蛋白質，可維持骨代謝和健全骨骼

健康你我他／經歷大病一場 我心重開機

發現罹癌才30歲，那時在家照顧一歲多的幼兒，腹中還有四個多月的孩子，沒想到乳房硬塊不是因為餵母乳使乳腺阻塞，而是癌細胞。脖子的淋巴也摸到腫塊，萬不得已，只能選擇把孩子引產，積極接受治療，希望還能繼續照顧一歲多的老大。

熱門新聞

51歲男打疫苗命危 家屬痛哭：不能接受健康的人變這樣

台南國1路段更改標示民眾看不懂 高公局：會加強宣導

水情告急！日月潭九蛙見七蛙　霧社水庫持續惡化

統一7-ELEVEn獅隊封王 28至30日推第二件5折優惠

這裡每隔1周就生成1颱風 鄭明典：真是颱風窩

流感疫苗 12人嚴重不良反應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。