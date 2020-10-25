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本願山慶重陽 慈善餐會席開百餘桌
本願山一年一度的「慈善救濟暨籌建彌陀村募款餐會」，今(25)日在台中聖華宮蔬食餐廳登場，適逢九九重陽節，特別邀約30位高齡95歲以上耆壽老人參加，並致贈老人禮金及禮品，現場席開超過百桌，氣氛溫馨感人。
考量新冠肺炎疫情對經濟的負面影響，本願山今年募款餐會桌數原訂100桌，沒想到在十方善心人士的熱烈支持下，募得桌數超過112桌。
主辦單位本願山彌陀講堂住持信願法師說，餐會公益活動扣除餐費、禮金、禮品、獎品、雜支，其實結餘不多，將全數用於「慈善救濟」與「籌建彌陀村」兩項慈善事業。
信願法師表示，慈善救濟範圍包括：扶助弱勢、急難救助、醫療補助、獎助學金、喪葬補助、素食供餐等，這是躬身實踐佛陀慈憫苦難眾生的大愛，發揮人饑己饑、人溺己溺的精神。
籌建彌陀村則是本願山與信願法師未來的願景，將來無償提供老人長住的清淨處所，讓年長老人能夠一生安心地念佛修行，不虞生活匱乏，安養晚年，尊嚴過日。
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