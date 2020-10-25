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失眠吞安眠藥 當心四大飲食雷區

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
有些人經醫囑服用安眠藥後，仍無法入睡，或是早上起床後仍然昏昏沉沉，可能是吃了會影響藥品療效的食物。圖／123RF
有些人經醫囑服用安眠藥後，仍無法入睡，或是早上起床後仍然昏昏沉沉，可能是吃了會影響藥品療效的食物。圖／123RF

失眠是現代人的文明病之一，許多人會服用安眠藥讓自己好好睡一覺。但有些人經醫囑服用安眠藥後仍無法入睡，或是早上起床後仍然昏昏沉沉，可能是吃了會影響藥品療效的食物，藥害救濟基金會提醒，服用安眠藥期間一定要避開四大飲食雷區，否則不但無法發揮藥效，更可能危及生命。

常見的安眠藥物有兩大類，一為苯二氮平類藥品（BZD，如alprazolam、diazepam、lorazepam等）及非苯二氮平類藥品（non-BZD，如zaleplon、zolpidem、zopiclone等）。

藥害救濟基金會表示，如果因為吃了安眠藥沒效再吃一顆抑或用藥期間在睡前喝點小酒助眠，可能不但無助於睡眠，還有害健康。因此整理出四大飲食雷區，提醒民眾注意：

一、勿搭配酒和添加酒精的飲料及食品

睡前來杯酒配上安眠藥是相當危險的行為，酒精會加乘中樞神經抑制作用，若與BZD、non-BZD、褪黑激素受體促效劑及orexin受體拮抗劑等安眠藥同時服用，可能會導致暈眩、嗜睡、減弱警覺性、身體平衡與協調能力降低等症狀，情況嚴重者甚至會抑制呼吸，危及生命。

二、勿過量飲用含咖啡因的飲料及食品

咖啡因會刺激中樞神經系統，失眠者飲用咖啡或含咖啡因的茶類後，常要花費更多時間才能入睡。尤其正在服用安眠藥的民眾，不宜在睡前攝取過多含咖啡因的飲品，以免到了睡覺時間還精神飽滿，而自行增加安眠藥劑量，結果導致服用過量，增加不良反應的發生風險。

三、服藥期間避免飲用葡萄柚汁

葡萄柚汁會透過抑制體內肝臟酵素CYP3A4的代謝作用影響多種藥品的代謝，使得藥物的血中濃度升高，增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等不良反應的發生風險。

四、減少攝取高脂肪食物

高脂肪食物、太豐盛的餐點會延長腸胃的消化時間，不僅會影響睡眠，還可能會影響藥效。例如餐後立即服用BZD類藥品，吃進去的脂肪反而會增加藥品的再吸收，導致藥效增強；non-BZD類藥品，則會減低藥品作用，因而無法及時緩解失眠問題。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎則表示，過去曾有一位病人每天都需要飲酒應酬，但同時也因為失眠困擾正在吃安眠藥。沒想到吃完一個半小時後，左手、左腳突然無力，以為是中風緊急送醫；經檢查才發現原來是酒精加重安眠藥效，出現「假性中風」的症狀。

至於葡萄柚汁會拉長安眠藥的代謝作用，除了隔天睡醒後仍有頭暈的症狀，也可能導致夢遊、夢駕的風險。沈采穎說，尤其葡萄柚汁本身在體內代謝也慢，通常需要三天在體內的濃度才可能降至一半，因此不要認為喝完葡萄柚汁兩小時後就可吃藥，最好服藥期間都別喝為宜。

藥師沈采穎說，安眠藥屬於管制藥品，需有醫師開立且有數量管制，無法從社區藥局購買。她進一步表示，失眠只是一種症狀，不一定要馬上尋求安眠藥，也千萬不要有「每一種疾病都一定有一種藥物治療」的觀念。

如果有失眠症狀，可先從自身作息調整，或像藥局諮詢購買鎂、鈣等保健食品，或舒眠的中藥類指示用藥，以食療方式達到助眠效果，避免安眠藥成癮風險。

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