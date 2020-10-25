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調查揭過半男性不戴口罩 專家：當心重症風險高

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
有研究發現男性戴口罩比例低於女性。本報資料照
有研究發現男性戴口罩比例低於女性。本報資料照

台灣防疫成績世界聞名，社會大眾對防疫政策的配合是功不可沒，不過近來民眾心情較為鬆懈，未達社交距離仍未戴口罩的人變多，也有研究發現男性戴口罩比例低於女性。專家提醒，男性罹患流感較易併發重症，千萬別自以為鐵人；另提醒有幼兒的家庭，若無症狀，家人相處可不戴口罩，但最好都要打疫苗，以防止病毒進入家庭。

台北大學經濟系助理教授莊雅婷和台灣大學社會學系副教授劉仲恩合作，分析今年二月大台北地區1萬2208名路人戴口罩情形，發現成年男性在各種情境戴口罩比例都低於女性。五成男性獨自一人時會戴口罩，身處同性團體或與兒童一起的時候卻只有四成。女性獨處或在同性團體中戴口罩的比例高達六、七成，身處混合性別團體時會降到五成五，與兒童一起時降到五成。

台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，幾乎所有傳染病都是男性較容易重症，流感、新冠肺炎也是如此。因為女性荷爾蒙對於免疫系統是加分作用，但男性就沒有這個利多。在社會因素方面，男性個性較冒險、女性比較重視健康，可能也與男性比較容易流感重症有關。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬表示，流感重症率和年齡有關，年齡越高風險越高。男性較多人會抽菸喝酒，心血管疾病風險較高，年紀漸長後容易有多重慢性病在身，加上睪固酮會導致較激烈的免疫反應，種種因素都會提高男性流感重症的風險。

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師郭書辰提醒，近幾周監測資料顯示，類流感疫情正在緩升，正需要社會大眾重拾自發防疫的精神。戴口罩阻擋飛沫的效果很好，可以同時防堵新冠肺炎、流感、腸病毒等呼吸道傳播疾病，希望民眾踴躍打疫苗之際，別忘了戴口罩這個基本功。

公費流感疫苗截至10月24日已用掉412.8萬劑，疾病管制署副署長莊人祥表示，疾管署將持續評估老幼施打情形，若有接近或達成長者52.5%、幼兒55.5%的覆蓋率，可望恢復50到64歲成人施打，目前預估恢復施打的時間應不會晚於12月中。

戶外戴口罩行為，男女大不同。製表／記者邱宜君
戶外戴口罩行為，男女大不同。製表／記者邱宜君

流感疫苗 男性 口罩

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