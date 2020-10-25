調查揭逾五成男性不愛戴口罩 兄弟成群更易破功

流感季雖然還沒進入流行期，但過去一個多月，門急診類流感病人比例持續緩升，顯示民眾防疫措施可能鬆懈。根據最新發表的研究顯示，台灣早在二月就有約一半成年人外出自動戴口罩，綜合各種情境，女性有64%戴口罩，但男性戴口罩比例僅47.8%，明顯低於女性，而且男性在同性別群體中戴口罩比例更低，只有四成。

這份本月中發表於國際期刊《經濟學佈告欄（Economics Bulletin）》的研究，是由台北大學經濟系助理教授莊雅婷和台灣大學社會學系副教授劉仲恩的研究團隊，今年二月期間在台北市和新北市觀察紀錄1萬2208名路人的分析結果，包括57%女性和43％男性，符合大台北地區性別比例。

劉仲恩表示，觀察地點包括三峽、淡水、西門町、動物園等，時間平均分佈在早、中、晚。記錄的對象都是行人，但不紀錄騎車或穿制服的學生，以排除因空污或團體規定而戴口罩的情況；跑步、溜滑板等運動的人也不紀錄，排除因活動特性而不方便帶口罩的情況。

結果發現，女性在各種情境戴口罩的比例都顯著高於男性，整體大約多了16％。女童戴口罩比例也高於男童，不過未達顯著。分情境看，獨處的女性戴口罩比例高達70.5%，男性只有50%。

在同性別的群體中，60.3%女性會戴口罩，男性只有42%；在混合性別群體中，女性戴口罩比例掉到54.7%，男性戴口罩則略提高到46.5%。身邊有兒童時，成年男女戴口罩比例是各種情境中最低的，女性只有50.3%戴口罩，男性僅39.9%。

劉仲恩表示，調查時，台灣新冠確診個案只有10幾到20幾個，未禁止外籍人士入境，政府建議戴口罩時機只有到醫院、有呼吸道症狀、接觸慢性病患，沒有要求維持社交距離或戴口罩二選一，大眾運輸系統也沒有強制乘客戴口罩。在此條件下，仍有超過半數民眾自動戴口罩，顯示台灣人自我保護意識很強，社會文化對口罩的接受度也很高。

劉仲恩指出，研究結果反應女性較積極避險、傾向未雨綢繆保護自己，國外口罩研究和報導也發現同樣情況，即便在排斥口罩的歐美，女性也更願意戴口罩。西方文化重視男子氣概，戴口罩被認為是遮遮掩掩、不夠有男子氣概，美國總統川普刻意取下口罩也與此有關；東方文化較不介意，有利於防疫。

雖然台灣人很願意戴口罩，但調查顯示人們仍會因口罩阻礙社交而不戴。劉仲恩表示，這份調查進行時間比較早，經過半年到現在，國內外疫情、政府宣導措施、民眾健康識能、進入流感季等因素都有變化，現在再重新進行調查，結果可能會不太一樣。