行為個性轉變不是卡到陰 慈濟院長紀錄行醫點滴

阿鳴最近頭上常有靜電的麻痛感，甚至常打嗝，但身體檢查一點狀況都沒有，直到有天和家人去埔里，覺得停車停哪都不對，停了一個半小時卻以為只用了十分鐘、開車忽然開往不常走的路，以為「卡到陰」三魂六魄留在埔里。直到前往花蓮慈濟醫院院長林欣榮的門診，才發現原來是額葉長了腫瘤。

「阿鳴沒有丟失了一魂，也沒有什麼妖魔鬼怪跟著；若說有什麼『髒東西』跟著，那就是他前額的那顆腫瘤」。林欣榮在新書「能醒能走-林欣榮教授的腦醫學救命筆記」中，用溫暖但又風趣的文字，寫出25個病患個案故事。

他在每一篇章的最後，更用病人腦部受傷或病變的部位介紹大腦的功能，並進一步介紹腦神經外科的創新療法，例如以內生性幹細胞療法治療中風、中西醫合併療法治療閉鎖性症侯群等。

書中也不乏從國外千里迢迢回到台灣，甚至「盤山越嶺」到花蓮找林欣榮救治的病患，書中主角阿清就是其中之一。阿清忽然變得不愛說話，要他一次吐出三個字，都像有人掐著他的喉嚨一樣；後來走路越來越不穩，也常常跌倒。但跑遍各大醫院，每個醫師的回復千篇一律：「可能是五年前腦部血管瘤的夠遺症」。

但阿清的太太不放棄，帶著阿清大大小小的就診資料，翻山越嶺到花蓮找林欣榮看診，終於找出真正病因，巴金森氏症合併水腦問題，因此水腦引流治療後，阿清竟一口氣說了20幾個字。現在經過服藥控制巴金森氏症、定期追蹤，阿清已逐漸復原可以基本生活自理，今天更現身林欣榮的新書發表會，起身走了幾步展現醫療成果。