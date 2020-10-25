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斷軌罰基層 台鐵：員工通報為本分 不存在吹哨人問題

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台鐵台中成功站5月19日出現44公分斷軌。本報資料照片
台鐵台中成功站5月19日出現44公分斷軌。本報資料照片

台鐵519斷軌事件懲處基層人員挨批，台鐵局今晚發出新聞稿表示，懲處名單是依據內部調查結果及審議制度辦理，主因為相關當事人、也就是該轄區養路主管，未依照規定完成鋼軌抽換妥適處置，以及車站未落實通報調度員，致有行車安全之虞，依據責任疏失輕重程度對相關當事人適當懲處，並未刻意針對通報人處分。

台鐵局強調，員工依職責發現有設施異常應及時通報與處理為本分工作，並不存在有吹哨人的問題。

台鐵局說，現有軌道均為長焊鋼軌，金屬材料易受熱脹冷縮影響，鋼軌長度會有伸縮變化，冬天可能斷軌，世界各國鐵路皆然，但一般斷軌都是微小裂痕，及時處理抽換短鋼軌即可，本案關鍵在於為何斷軌後沒有及時處理，從微小裂痕演變成鋼軌斷裂。

台鐵局說，已重啓調查組成專案小組，並邀請國內軌道界專家學者共同替台鐵檢討把脈，10月26日下午將召開第一次專案調查會議，同一時段並派一組人赴現場，再度訪談相關員工及主管釐清案情；專案檢討報告將於兩周內報部，再一周提出第二波獎懲名單，有疏失應負責者依規定懲處，有採取適當處置者也將予以獎勵，有管理疏失的主管層級，也會檢討其行政責任並究責。

台鐵

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