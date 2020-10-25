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水情告急！日月潭九蛙見七蛙 霧社水庫持續惡化
今年因無颱風襲台，導致降雨量稀少，全台整體水情不佳，日月潭水庫蓄水率跌破9成，知名「九蛙疊像」因此有七蛙見客；霧社水庫水位也持續惡化，今天蓄水百分比下降至12.44%，已是全台水庫最低，還恐繼續探底，顯示水情不樂觀。
根據經濟部水利署即時水情統計，霧社水庫今日有效蓄水量為465.87萬立方公尺、百分比12.44%、水位高度985.85公尺；日月潭水庫為10571.59萬立方公尺、82.65%、745.66公尺，其中霧社水庫蓄水狀況目前是全台水庫最低。
而常被外界當成知名水情指標的「日月潭九蛙疊像」，今年10月初僅有4、5隻蛙露出見客，蓄水率仍逾9成，未料到了本月下旬，水位已降至746公尺上下徘徊，九蛙也露出七蛙，蓄水率也直直落，降到8成左右。
對此，管理日月潭水庫的台電表示，因日月潭上游的霧社水庫蓄水狀況不佳，因此減少放水到潭區，最近每日進水量僅10至12CMS（每秒立方公尺），但供灌放水量達25至30CMS，水位才下降，但待本月農業用水高峰結束，應能恢復蓄水。
而霧社水庫水情雖不樂觀，且是全台蓄水狀況最低的水庫，但短期內還不至於像今年2月底跌破4%，那般艱鉅，所以後續仍會依整體水情，放水兼顧調節日月潭水庫，供應下游用水所需，若再無雨水挹注，水位因此恐會再降。
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